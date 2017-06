Uutinen

Kymen Sanomat: Yhä useampi suomalainen lukee verkkouutisia vain älypuhelimella Älypuhelimen merkitys uutisvälineenä on kasvanut. Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2017 -kyselytutkimuksen mukaan älypuhelimesta on tullut monelle pääasiallinen tai ainoa verkon uutisväline. Aiemmin älypuhelin oli tietokonetta täydentävä keino uutisten seuraamiseen. Älypuhelin on 18-24 -vuotiaiden ikäryhmässä suosituin laite uutisten seuraamiseen. Tässä ikäryhmässä 70 prosenttia pitää älypuhelinta pääasiallisena uutisvälineenä. 55 vuotta täyttäneillä vastaava osuus on 19 prosenttia. Suomalaiset lukevat uutisia sekä perinteisten kanavien että verkkomedian kautta. Verkkomedian tavoittavuus ei ole muuttunut Suomessa kahteen vuoteen. Perinteisen median kautta uutisia seuraa viikottain vähintään 85 prosenttia vastaajista ja verkosta 88 prosenttia. Perinteisten uutiskanavien vahvuus Suomessa näkyy siinä, että täällä sosiaalinen media ei ole yhtä vahva uutiskanava kuin muualla. Suomessa vain 8 prosenttia vastaajista pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenään. Uutisiin luotetaan Suomessa enemmän kuin muissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa. 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että uutisiin voi luottaa. Vielä kaksi vuotta sitten luku oli 68 prosenttia. Lue koko uutinen:

