Kymen Sanomat: Tissuttelun riski kasvaa kesällä – monelle lomasta tulee jättipitkä viikonloppu Kesällä on jos minkälaista syytä nostella maljoja, kilistellä laseja ja sihautella tölkkejä. On tervetulodrinkkiä, ruokaviiniä, taukosiideriä ja saunaolutta. Kun lomalla ei ole pakkoa nousta joka aamu aikaisin ylös, on helppo tissutella kellonajasta riippumatta. Uusimman tutkimuksen mukaan pienikin jatkuva kohtuukäyttö jättää jälkensä aivoihin ja vaikuttaa aivojen muistikeskukseen. Muutos näkyy jo parin annoksen jälkeen. Pitkät juomaputket puolestaan näkyvät sairaaloiden päivystyksissä eteisvärinää oireilevien määrän kasvuna. — Kun me suomalaiset saunomme lähes päivittäin, niin alkoholiton olut on hyvä saunajuoma. Perhe voisi myös yhdessä päättää pitää nollapäiviä ja etsiä vaikka alkoholittomia juomareseptejä, jotka käyvät koko perheelle iästä riippumatta. Palkinnoksi saa myös paremman yöunen, sanoo Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala. Hekkala toteaa Sydänliiton julkaisemassa tiedotteessa, että kesä on riskiaikaa sellaiselle, joka muutenkin kuluttaa runsaammin alkoholia. – Juomisen mahdollisuuksia on enemmän ja näin viikonloppujuomisesta tulee jatkuva viikonloppu läpi kesän. Nämä tapaukset näkyvät sairaaloiden päivystyksillä elokuussa. Apua joudutaan hakemaan eteisvärinä- ja vieroitusoireisiin. Vuonna 2016 YouGov Finland tutki Yksi elämä -terveystalkoissa suomalaisten kokemuksia omasta terveydestä. Tällöin 83 prosenttia arvioi oman alkoholinkäyttönsä olevan kohtuullista. 14 prosenttia vastaajista totesi, ettei alkoholinkäyttö ole pysynyt kohtuuden rajoissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/25/Tissuttelun%20riski%20kasvaa%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20%E2%80%93%20monelle%20lomasta%20tulee%20j%C3%A4ttipitk%C3%A4%20viikonloppu/2017522398028/4