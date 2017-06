Uutinen

Kymen Sanomat: The Tall Ships Races alusesittely: Cisne Branco, valkoinen joutsen, on Brasilian laivaston ylpeys Täystakiloitu Cisne Branco rakennettiin viime vuosituhannen lopussa Amsterdamissa Hollannissa. Aluksen suunnittelussa esikuvaa haettiin 1800-luvun klippereistä. Ensipurjehduksensa Cisne Branco teki Atlantin yli vuonna 2000, kun se purjehti kotisatamaansa Rio de Janeiroon. Aluksen omistaa Brasilian laivasto ja sen nimi tarkoittaa valkoista joutsenta. Aluksen tärkein tehtävä on ylläpitää brasilialaista merenkulku- ja purjehdusperinnettä sekä edustaa Brasilian laivastoa. Cisne Branco toimii paljon erilaisissa edustustehtävissä sekä vierailee tapahtumissa, mutta alusta käytetään myös koulutukseen. Perinteisiä merimiestaitoja pidetään edelleen Brasiliassa tärkeänä osana laivaston miehistökoulutusta. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenen kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/25/The%20Tall%20Ships%20Races%20alusesittely%3A%20Cisne%20Branco%2C%20valkoinen%20joutsen%2C%20on%20Brasilian%20laivaston%20ylpeys/2017322390080/4