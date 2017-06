Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxin reseptivinkeissä kesän klassikoita: tikkupullat, gluteeniton Brita-kakku ja paras pasta ikinä Starbox-sivuston kesäisissä reseptivinkeissä on tarjolla varsinaisia klassikoita. Pappila-blogi antaa tikkupullataikinan ohjeen lisäksi hyviä paistovinkkejä, kuinka saat tikkupullat onnistumaan. Aloita sekoittamalla taikina, sitten vuole tikku! Kesän herkkuhetkien toinen perinteikäs resepti on Brita-kakku. Tällä kertaa ohje on Willasarkon ja se on gluteenittomaan kakkuun. Blogin mukaan Brita-kakun viehätys perustuu siihen, että makea marenki ja hapokas raparperi luovat kiinnostavan yhdistelmän. Suvi Parkkisen Smiling Forever -blogissa kotitalousopettajaopiskelija kertoo suosikkipastansa reseptin. Se on carbonara, jonka kaverina on reilu annos rucolaa ja ripaus juustoraastetta. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

