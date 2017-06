Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhällön koulun pihalla iso juhlapäivä lauantaina Kuuluisien Pyhällön ohjelmallisten kesätorien kohokohta on tänä vuonna Suomi 100 vuotta –juhla ensi lauantaina Pyhällön koulun pihalla. Tilaisuus rakentuu juhlapuheesta, jonka pitää Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeroinen, sekä nuorten musiikkiesityksistä ja historiallisesta valokuvanäyttelystä. Näyttelyn rakentamiseen ovat osallistuneet Pyhällön talousalueen kylien asukkaat tuoden vanhoja valokuvia piironginlaatikoistaan. Noin 500:sta tarjotusta kuvasta näyttelyn kuraattori Boris Fagerström valitsi reilut sata kuvaa kymmenestä eri teemasta. Juhlassa on nähtävänä myös itsenäisen Suomen ensimmäinen lippu. Tätä lippua käytettiin kunnes nykyisenkaltainen siniristilippu tuli käyttöön toukokuussa 1918. Juhlaan odotetaan noin 500 vierasta, joille kaikille on luvassa kakkukahvit. Kutsun ovat saaneet myös Haminan kaupunginhallituksen jäsenet. Suomi 100-juhla lauantaina 1.7. klo 10-12 Haminassa Pyhällön koulun pihalla. Lue koko uutinen:

