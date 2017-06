Uutinen

Kymen Sanomat: Miljoonat paukkuvat, kun suomalainen viettää kesää — Suvi ja Supi Suomalainen näyttävät mallia Supi Suomalainen herää tänään onnellisena. Herätyskello soi enää neljä kertaa, ja sitten, sopivasti lauantaina, alkavat sekä heinäkuu että kesäloma. Supi ja Suvi-vaimo ovat ottaneet loma-ajankohdan valinnassa varman päälle: lämpimintä Suomessa oli viime vuonna heinäkuun loppupuolella. Se tosiasia, että kolmasosa kaikista työssäkäyvistä heittäytyy vapaalle samaan aikaan, ei heitä hätkähdytä. Suurin osa kätilöistä kuitenkaan ei kuulune tähän joukkoon, sillä heinäkuussa ponnistaa maailmaan uuden sukupolven enemmistö. Se taas tarkoittaa, että kaamoksen suomalaiset selättävät rakastelemalla. Lomasuunnitelmat ovat valmiina, samoin kesämatkakassa, 1 380 euroa. Se junnaa toissavuoden tasossa. Kolmena perättäisenä kesänä sitä pienennettiin, mutta nyt lama kuuluu taittuneen, joten ehkä jo ensi vuonna voi kuluttaa enemmän. Ensin lennetään Kreikkaan takuuvarman auringon alle. Naapureista toinen lähtee Viroon ja toinen Ruotsiin. Turkin hammamin höyryt eivät enää jaksa kiinnostaa, mutta kotimaa kylläkin. Pitäähän se kannattaa kotimaisia majoitusliikkeitä. Niiden toissavuoden 8 459 329 yöpymisvuorokaudessa ovat mukana myös Supi ja Suvi, jotka tuolloin kiersivät matkailuautollaan läntiset niemet ja notkelmat. Ulkomaisiin turisteihin törmäilee kaikkialla. On ruotsalaista, venäläistä ja virolaista, saksalaista ja brittiä, mutta erityisesti japanilaisia pyörii kesäyössä entistäkin enemmän. Saimaalle Supi ja Suvi lipuvat takuuvarmasti. Siellä on 100 000 muutakin seilaajaa. Heinäkuun loppu pyhitetään mökkeilyyn Mikkelissä, yhdessä maan suosituimmasta mökkikunnasta. Jos joku kysyisi, Supi saattaisi kertoakin — että heidän mökkinsä hinta on noussut, kun on oma ranta ja ollaan kaava-alueella. Kesäteatterissa käydään joka vuosi. Mikkelin Naisvuoren kesäteatterissa on varmasti tänäkin kesänä ruuhkaa — ainakin viime vuonna Tankki täyteen -komediassa oli tiivis fiilis. Se ylsi maan 15 eniten myyneen kesäteatteriesityksen joukkoon yli 10 000 kävijällä, ja toiseksi viimeisellä penkkirivillä istuivat myös Suvi ja Supi, pehmusteet takamusten alla ja taskussa kertakäyttösadetakki, varmuuden vuoksi. Kivointa heistä on katsoa Heikki Luoman näytelmiä. Lapsenlapsen kanssa valitaan mieluiten Nopola-dramatisointi. Viime kesänä Finland Festivalsin jäsenfestareille myytiin 828 955 lippua. Kävijöitä oli yli kaksi miljoonaa, kun lasketaan kaikki ilmaistilaisuuksissakin viihtyneet. Suurin osa festariväestä tungeksi Ruisrockissa, Pori Jazzissa ja Ilosaarirockissa, mutta Supi ja Suvi osallistuivat Savolinnan oopperajuhlille — ihan piruuttaan, jotta saivat naapureille sanoa. Tulivat siinä samalla auttaneeksi oopperajuhlat myytyjen lippujen tilastossa viidenneksi, neljä sijaa edellisvuotta ylemmäs. Järviä on tässä maassa tuhansia ja mökkejä puoli miljoonaa, mutta Supille ja Suville riittää se yksi ikioma, keskivertokokoinen, 74 neliötä. Siihen mahtuu kaikki: sauna, sisävessa, jollainen on joka viidennessä kesämökissä, sekä astianpesukone ja pyykkikone, joiden suosio on kasvussa. Ja netistä voi milloin tahansa tsekata, onko Alko vielä auki. Supi hoitaa urheasti oman osuutensa oluen kulutuksesta, niistä 2 293 000 litrasta, jotka suomalaiset kantavat kesällä Alkosta. Suville maistuu paremmin lonkero, vaikkakin hänen kumoamansa desilitrat ovat vain vaatimaton pisara siitä lähes kahdesta miljoonasta litrasta long drinkejä, jotka kanssakesänviettäjät ostivat Alkosta viimekin kesänä. Suville ei tule kesää ilman tuoretta mansikkaa. Supi taas ei pääse kesätunnelmaan ilman uusia perunoita ja grillissä käristettyä lihaa. Kesä on suloista aikaa, muttei tule ilman vaaroja. 100—200 suomalaista menehtyy vuosittain helteeseen ja vajaat 30 tieliikenneonnettomuuksissa. 41 hukkuu, heistä useimmat heinäkuussa, ja juhannuksena keskimäärin 6,3. Suvi ja Supi aikovat olla hengissä vielä elokuussakin, sillä silloin on tiedossa mukava perhejuhla. Suvi on luvannut näprätä hääkarkit sisarentyttären elokuisiin häihin. Hädin tuskin saivat juhlapaikkaa varattua, sillä elokuu on vihkikuukausista suosituin. Jutun faktat on poimittu seuraavista lähteistä: Tilastokeskus: Suomen kesä tilastojen valossa 2016, Finland Festivals ry, Teatterin tiedotuskeskus, Alkon myyntitilastot. Kun puhutaan viime vuodesta, viitataan vuoteen 2016, ja kun toissa- tai edellisvuodesta, tarkoitetaan vuotta 2015. Lue koko uutinen:

