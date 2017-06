Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisori ravasi isot rahat juhannuksena Härmässä — seuraavaksi tähtäimessä ravikuninkuus Juhannuksen huippuravit Härmän PowerParkissa päättyivät kotkalaisjuhliin, kun Ville Korjus ohjasti Välähdyksen voittajaksi Nordic King -suurkilpailussa. 8-vuotias ori ravasi johtopaikalta uuden ennätyksensä 19,9a ja voitti omistajilleen 50 000 euron ykköspalkinnon. Nordic King on maailman suuripalkintoisin ravikilpailu kylmäverisille hevosille. Välähdys voitti jo kisan karsintalähdön perjantaina, ja sen tienestit koko viikonlopulta olivat muhkeat 55 000 euroa. Kaikkiaan ori on ravannut omistajilleen nyt runsaat 168 000 euroa. — Hevonen oli tosi hieno ja tämä viikonloppu oli upea kokemus, ohjastaja Ville Korjus iloitsi Hippoksen verkkosivuilla. Korjus on myös yksi Välähdyksen omistajista. — Myös voittotulos 19,9a on makea juttu. Pidän Vieskeriä maailman parhaana ravurina ja nyt Välähdyksellä on sama ennätys kuin isällään, Korjus myhäili. Välähdys pitää nyt muutaman viikon taukoa. Sen päätähtäin on Vermon kuninkuusraveissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viime vuonna Turussa Välähdys oli jo kuninkuuskisan viides voitettuaan pitkän 3 100 metrin päätösmatkan. Lue koko uutinen:

