Uutinen

Kymen Sanomat: Juhannusviikonloppu työllistänyt hieman normaalia viikonloppua enemmän Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan juhannusta on juhlittu eteläisessä Kymenlaaksossa asiallisesti, vaikka juhannusviikonloppua kuvaillaankin hieman normaalia kiireisemmäksi.— Yleensäkin kesäviikonloput ovat kiireisiä, mutta mitenkään radikaalisti viikonloppu ei ole poikennut normaalista. Viileällä säällä on aina oma vaikutuksensa. Pyhtäällä hukkui kolmikymppinen nainen perjantaina, ja lauantaina poliisia työllisti suuri asevarkauteen liittyvä operaatio Karhulassa. Rattijuoppoja on jäänyt kiinni koko Kaakkois-Suomessa 20. Poliisin tietoon on tullut myös joitakin tappeluja, tilannekeskuksesta kerrotaan. Kymenlaakson pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Kuoppamäki kertoo juhannuksen sujuneen eteläisessä Kymenlaaksossa rauhallisesti muutamaan pientä tehtävää lukuun ottamatta.Haminan satamassa ollut maastopalo osoittautui pienemmäksi kuin alun perin uskottiin, ja Metsolassa pelastuslaitos kävi tarkastamassa mahdollisen öljyvahingon. Paikan päällä kuitenkin todettiin, että vedessä ei ole öljyä. — Nyt juhannuksen paluuliikenne on vilkastumassa. Toivotaan, että ihmisillä riittää malttia vielä, ja sää pysyisi näinkin hyvänä.Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan, että juhannus on ollut perinteinen ja merivartioston tehtävät ovat koostuneet pääosin ruorijuopoista ja ensihoitotehtävistä. — Ihmiset ovat olleet aika paljon eksyksissä, mikä vaikeuttaa pelastustehtäviä, jos pelastettavat eivät tiedä omaa sijaintiaan. Vaikka keli on ollut hyvä, pitäisi karttaa katsoa sen verran, että tietää, missä on. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/25/Juhannusviikonloppu%20ty%C3%B6llist%C3%A4nyt%20hieman%20normaalia%20viikonloppua%20enemm%C3%A4n/2017322401168/4