Kymen Sanomat: Hovinsaari saa uuden rantapuiston — rakentaminen alkaa syksyllä Hovinsaaren eteläisellä rannalla sijaitseva venesäilytyskenttä muutetaan puistoksi . Uusi puisto alkaa Kotkantien varresta ja päättyy Valkamakadun viimeisten kerrostalojen itäpuolelle. Rantaan on tarkoitus rakentaa polku, joka ohjaa liikenteen pois rakennuksista. Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen mukaan uudesta puistosta pyritään tekemään oleskelutila, jossa voi esimerkiksi istuskella ja katsella merta. — Alue muuttuu aika paljon, kun viimeistelyn taso muuttuu oleskelutilan suuntaan. Aiemmin kaavoitus on ollut aika nurinkurinen, koska mereltä päin tullessa rannan paras osa on ollut sepelikenttää ja autojen parkkipaikkoja. Oleskelumahdollisuuksia on ollut talojen pohjoispuolella, josta merta ei näe ollenkaan. Yritämme kääntää tilanteen toisinpäin. Yhteensä arviolta 175 000 euroa maksavan puiston rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä. Syksyllä alkavan ensivaiheen kustannukset olisivat noin 30 000 euroa. Jos kaupungin talousarvio sen mahdollistaa, puiston on tarkoitus olla valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Laaksosen toive on, että puisto saataisiin rakennettua mahdollisimman ripeästi — Mittakaavaltaan kyseessä ei ole iso homma. Eli mielellään siinä ei hirveän monta vuotta menisi. Lue koko uutinen:

