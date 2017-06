Uutinen

Kymen Sanomat: Autokoululiitto: Erityisesti juhannuksen paluuliikenteessä piilee vaara – alkoholia nauttinut kuljettaja on tapaturmariski — Useasti kuulee viitattavan siihen, että alkoholi aiheuttaa tapaturmia liikenteessä. Alkoholi itsessään ei aiheuta yhtään onnettomuutta, vaan onnettomuuksia aiheuttavat alkoholia nauttineet kuskit. Tämä on täysin asennekysymys. Vaikka olisi kuinka kokenut tai hyvä kuski, ei liikenteeseen ole mitään asiaa alkoholia nauttineena tai edellisillan alkoholit veressä, Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi sanoo. Autokoululiiton mukaan juhannusliikenteeseen, kuten liikenteeseen yleensä, kuuluu nollatoleranssi. Juhannuksena sattuu vuosittain liikenneonnettomuuksia, ja monissa niistä osallisena on alkoholia nauttinut kuljettaja. Autokoululiiton tiedotteessa muistutetaan, että erityisesti juhannuksen paluuliikenteessä piilee vaara, kun monet kuljettajat lähtevät ajamaan autolla ajokuntoaan varmistamatta. – Pienikin määrä alkoholia veressä vaikuttaa merkittävästi ajokykyyn ja kuskin tarkkavaisuuteen, Suomen Autokoululiiton toimitusjohtaja Ari Heinila sanoo. Autokoululiitto tarjoaa hyviä vinkkejä siihen, kuinka juhannusliikenteessä selviää turvallisesti takaisin kotiin: * Lopeta alkoholin nauttiminen ajoissa edellisenä iltana. * Varmista aamulla, että alkoholi on täysin poistunut verestäsi. Tämän voi tehdä kotikäyttöisellä alkometrillä tai mahdollisesti myös poliisiasemalla. * Mieti vielä, oletko tarpeeksi levännyt, että voit ajaa turvallisesti. * Lepää tarvittaessa hetki. Kotiin ei ole ikinä niin kiire, että oma ja muiden turvallisuus kannattaisi vaarantaa. * Jos kaverisi ajaa, varmista, että hän on ajokunnossa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/25/Autokoululiitto%3A%20Erityisesti%20juhannuksen%20paluuliikenteess%C3%A4%20piilee%20vaara%20%E2%80%93%20alkoholia%20nauttinut%20kuljettaja%20on%20tapaturmariski/2017522398029/4