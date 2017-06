Uutinen

Kymen Sanomat: Ahvenlive lumoaa sukeltajan — katso kartalta Etelä-Kymenlaakson sukelluspaikat ja hylyt! Leijailen sinivihreässä hiljaisuudessa. Ohitseni lipuu ahvenparvi. Vapaina uiskentelevat juovikkaat kalat näyttävät valtavilta. Tuntuu, että olen parinkymmenen sentin päässä noin 30-senttisestä ahvenesta. Erotan sen kiiltävät suomut, jotka heijastelevat valoa. Punertava vatsaevä heiluu ja musta nappisilmä tuijottaa suoraan minuun. Todellisuudessa ahven on kuitenkin 20 senttiä pitkä ja välimatka 30 senttiä. Veden alla mittasuhteet vääristyvät: kaikki näyttää olevan noin kolmasosan lähempänä ja kolmasosan suurempaa kuin oikeasti onkaan. Ehkä uskomattomimmat kalajutut syntyvätkin veden alla. Kiteen Valkiajärvi on yksi Suomen kirkkaimmista sisävesistä. Täällä on kuvattu osa luontodokumentti Järven Tarinasta. Pinnan alla näkee liikkua jopa 30 metrissä. Sen jälkeen tulee pimeää. Vedän liian pieneltä tuntuvan märkäpuvun päälle. Puvun kuuluukin olla tiukka. Kun puku on ihonmyötäinen, sen sisään pääsevä vesi lämpenee nopeasti kehonlämpöiseksi. Pinnan alle pääsy vaatii reilusti painoa. Sitä voi lisätä lyijypainovyöllä. Sen lisäksi puetaan liivi, jossa on kiinni painava hengitysilmapullo ja muutama letku. Kun päällä on myös sukelluslasit ja jalassa tossut ja räpylät, on aika astua noin 20-asteiseen veteen. Lasit höyrystyvät heti, enkä näe mitään. — Sylkäise kumpaankin lasiin kunnolla ja hankaa niitä sillä, sukelluskouluttajamme Sukeltajaliiton varapuheenjohtaja Kari Savolainen kehottaa. Luulen, että mies vitsailee. Sylkäisen kuitenkin. Lasit pitää nopeasti huljauttaa vedessä niin, että laseihin jää pieni kerros sylkeä, josta kuitenkin näkee läpi. Syljestä jää lasiin ohut kalvo, joka estää höyryyntymisen. Korvissa tuntuu paine. Otan nenästä kiinni ja yritän tasata tärykalvojen painetta hengittämällä voimakkaasti nenääni. Ei onnistu. Hengitys tulee ulos suusta, jota täytyy pitää auki, jotta saan hengityslaitteesta ilmaa. Paniikki. Yritän yhä kovemmin hengittää nenän kautta ulos, mutta paine vain kasvaa. Näytän peukkua sukellusparilleni Arto Möttöselle Keski-Karjalan Sukeltajista. Noustaan ylös. Harjoittelen paineentasausta pintavedessä. Auttaa, jos ajattelee niistävänsä nenänsä. Niiskutan, kunnes korvani aukeavat. Olen valmis takaisin alas. Painan hengityslaitteen annostinta jatkuvasti kädellä suun eteen ja puhaltelen nenääni. Menee hetki ennen kuin huomaan, että annostin pysyy suussa muutenkin, eikä painetta tarvitse koko ajan tasata. Tunne on mahtava. Osaan hengittää oikein. Voisin kiljua riemusta, jos en olisi vedessä suu kiinni annostimessa. Mietin, miten pääsen eteenpäin. Käsiä ei kannata käyttää. Potkin jaloilla ja kuvittelen olevani delfiini. En pääse syvemmälle. Etsin käsiini letkun, jonka päässä on sukellusliivin tyhjennys- ja täyttönapit. Painan tyhjennysnappia. Mitään ei tapahdu. Painan vähän lisää ja alan vajota. Pian järvenpohja pöllyää. Otan letkun taas käteen ja painelen toista nappia, joka lisää liiviin ilmaa. Alan kohota vauhdilla. Ensimmäiset sukellukset ovat kuin vuoristorataa: ylhäältä alas ja taas ylös. Napin painallus vaikuttaa viiveellä. Pieni painallus riittää. Sukellussyvyyttä pystyy säätelemään myös omalla hengityksellä. Kun hengitän keuhkot täyteen, kohoan vähän. Liivit toimivat ikään kuin lisäkeuhkoina, kun omat keuhkot eivät riitä korkeuden säätelyyn. Oivallus vapauttaa minut napinpainelusta. Keskityn taas hengittämiseen. Sukellusparini heiluttelee kättään. En tunnista käsimerkkiä. Sukellan lähemmäs ja huomaan ravun pään. Se pilkistää kiven kolosta. Tuntosarvet vilkuttavat takaisin, haistelevat ympäristöään. Olo on kuin katselisi WWF:n norppaliveä rapuversiona tai juttelisi Pienen merenneidon Sebastian-ravulle. Veden alla kaikki näyttää kiehtovalta. Lahoa puunrunkoa ja mutaista pohjaa voi jäädä ihmettelemään pitkäksi aikaa. Ajantaju katoaa. Liikkeet hidastuvat. Ääni kulkee neljä kertaa nopeammin kuin veden päällä, mutta sen suuntaa ei pysty havaitsemaan. Ahvenia lipuu oikealla ja vasemmalla. Olen keskellä luontoelokuvaa, jossa etsin ahventen joukosta vuokkokala Nemoa. Kuuluuhan sekin koralliahveniin, joka on yksi ahvenkalojen heimo. Lopulta suu kuivuu typpi—happi-seoksesta niin, että on palattava pinnalle. Astun rannalle 37 minuutin sukelluksen jälkeen. Ymmärrän, miltä kalasta kuivalla maalla tuntuu. En osaa enää kävellä. Horjahtelen omituisesti. Tasapainoaistini on sukelluksen jälkeen sekaisin. Sitten iskee kylmyys. Jos märkäpukuun ahtautuminen oli haastavaa, siitä poispääsy vasta hankalaa onkin. Keho tärisee kylmyydestä, eivätkä lahkeet meinaa irrota millään. Katso oheisesta Rauma-Repola Diving Clubin Jussi Puuran ylläpitämästä kartasta Kymenlaakson hylyt ja sukelluskohteet. Voit zoomata karttaa tarkastellaksesi kohteita lähemmin. Lisätietoja sukellusharrastuksesta Sukeltajaliiton sivuilta: www.sukeltaja.fi.

