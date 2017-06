Uutinen

Kymen Sanomat: Meripelastajilla rauhallinen juhannus — festarit ja viileä sää veivät telttailijat saarista Kylmä sää on pitänyt veneet rannassa tänä juhannuksena. Kotkan ja Haminan meripelastajilla on ollut rauhallinen juhannus. Kotkan meripelastusyhdityksen toiminnasta vastaava päällikkö Petteri Myllynen kertoo, että tehtäviä on juhannuspäivän iltapäivään mennessä ollut kolme. Nekin ovat olleet pieniä, kaksi sairaankuljetusta ja yksi hinaus teknisen vian takia. Huviveneen moottori pysähtyi, joten se autettiin rantaan. — Viileä sää on vaikuttanut, mutta saarissa ei muutenkaan ole enää niin paljon telttailijoita kuin 2000-luvun alussa, Myllynen arvioi. — Nyt on aurinkoinen ja tyyni keli, mutta festarit vetävät väkeä nykyisin. Kotkan meripelastusyhdistyksellä on kaksi venettä, joista isompi on miehitettynä koko ajan sunnunta-iltaan saakka. Vene partioi välillä, mutta on myös tukikohdassa tai jossakin saaressa. Jos ollaan rannassa, saatetaan pelastustehtävään lähteä myös pienemmällä aluksella tilanteen mukaan. — Mitä vähemmän tehtäviä, sen parempi, mutta yleensä jotain aina sattuu. Timo Rosendahl Haminan seudun meripelastusyhdistyksestä vahvistaa, että vesillä on ollut rauhallista ja eikä liikennettä ole paljoa. Suomen Meripelastusseuran juhannuspäivystys Operaatio Meritähti käynnistyi torstaina, ja tuhatkunta vapaaehtoista meripelastajaa on sunnuntai-iltaan asti auttamassa merihätään joutuneita ympäri maata. Lue koko uutinen:

