Kymen Sanomat: Kotkan ympäristölautakunnan uusi puheenjohtaja haluaa vaalia ylpeyttä omasta kaupungista Kotkan ympäristölautakunnan uusi puheenjohtaja Matti Kekarainen on lautakunnassa mukana ensimmäistä kertaa. Kekaraisen toiveena on edistää Kotkan viihtyvyyttä nykyisten ja tulevien asukkaiden hyväksi sekä tehdä kaupungista vetovoimaisempi. Ympäristölautakunta hoitaa rakennusvalvontaviranomaiselle sekä terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaiselle säädetyt tehtävät. Nimensä mukaisesti lautakunta huolehtii monista ympäristöasioista ja niihin liittyvien lupien myöntämisestä. Uusi lautakunta on kokoontunut vasta kerran, eikä ensimmäisellä kokoontumiskerralla vielä noussut esille erityisen kantavia teemoja lautakunnan tulevan kauden työskentelyyn. Kekarainen kertoo aloittavansa lautakuntatyöskentelyn nöyrin mielin uutena tulokkaana. Hän korostaa hyvän yhteistyön merkitystä niin muiden lautakunnan jäsenten kuin myös virkamiesjohdon kanssa. Ympäristö on Kekaraiselle läheinen asia sekä työssä että vapaa-ajalla. Kekarainen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja hänellä on kuljetusalan yritys. Vapaa-ajalla hän tykkää veneillä, ja hän toivookin, että Kotkan alueella kiinnitettäisiin huomiota myös merellisen ympäristön kehittämiseen eteenpäin. — Haluaisin lisätä Kotka-henkeä. Ylpeyttä omasta kaupungista pitäisi vaalia, kun kaupunkia pyritään kehittämään. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä teemme ympäristölautakunnassa, vaan loppujen lopuksi kaikki asiat kulkevat käsi kädessä, Kekarainen sanoo. Kymen Sanomien sarjassa esitellään kaikkien lehden levikkialueen kuntien lauta- ja valiokunnat. Lue koko uutinen:

