Kymen Sanomat: Kesän istutusten aika on ohi Kylmä kesä on haitannut hyötykasvien viljelyä. Vuodesta 2004 hyötykasvien viljelyä harrastanut Telaranta kertookin kuluvan kesä olleen vaikein, jonka hän on harrastuksessaan kohdannut. — Kaikki kasvaa kovin hitaasti, koska on ollut liian kylmä. Sopiva lämpötila olisi 15—20 astetta. Viime vuonna kylmästä kesäkuusta huolimatta tilanne oli paljon parempi, koska edes toukokuu oli lämmin ja kasvu pääsi jo silloin hyvään vauhtiin. Telarantojen mukaan tämän vuoden istutukset on istutettu, ja enää tarvitsee kitkeä rikkaruohoja sekä korjata sato. Viimeistään elokuun lopussa Telarannat purkavat viljelmänsä ja aloittavat kasvien säilömisen. Esimerkiksi kesäkurpitsat, tillit, porkkanat ja lantut voi pakastaa ja perunat säilyvät kellarissa pitkään. Perunaa voi riittääkin hyvin loppuvuoteen asti, kertoo Hannele Telaranta. — Lanttulaatikkoa olemme jouluna tehneet omista lantuista, vaikka halvemmaksi tulisi ostaa lantut kaupasta. Kaupasta ostetuissa lantuissa ei kuitenkaan ole samanlaista tunnetta, ja makukin on erilainen. Myös omista porkkanoista olemme tehneet esimerkiksi rosollia, vaikka kaupasta pitääkin ostaa lisää porkkanoita. Lue koko uutinen:

