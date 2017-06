Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistojen aarteita: Juhannus auton ratissa — Modball vie Mikko Almgrenin ja Vesa Kivistön Lontoosta Valenciaan Ei arvannut ravintolayrittäjä Vesa Kivistö, että Facebook-vitsi johtaisi kahdeksan kuukauden aherrukseen. Kivistö jakoi muutamalle tutulleen Modball-rallin mainoksen ja kysyi puolitosissaan, ketkä lähtisivät mukaan reissuun tai sponsoreiksi. Ja vastakaikua tuli. — Minä olin heti mukana, kertoo Pyhtäällä karting-rataa pyörittävä Mikko Almgren. Lokakuussa yllättäen alkanut projekti on nyt siinä pisteessä, että kaksikon avobemari on jo parkissa Gatwickin lentokentällä Lontoossa, jonne se laivattiin Kotkasta. Sunnuntaina alkaa tämänvuotinen Modball-ralli Englannista Espanjaan. Hyväntekeväisyysrallissa ei oikeastaan ajeta kilpaa, vaikka yksi palkinnoista onkin reitin nopeiten suorittaneen pysti. Hieman kauemmin järjestetty samantyyppinen Gumball 3000 -ralli nousi Etelä-Kymenlaaksossakin otsikoihin, kun vuonna 2013 osallistujien kortteja lähti kuivumaan matkalla Helsingistä Vaalimaalle lähes 20. — Tämä on siistimpi versio Gumballista, tosin mukana on 50—60 kuljettajaa, jotka ajavat myös sitä. On siellä sen sortin superautoja mukana, että monen kuljettaja varmaan pudottelee välillä aikamoista vauhtia, Almgren veikkaa. — Lähtökohta on kyllä se, että minulla on ajokortti mukana vielä kun tulen takaisin, Kivistö sanoo. Modballissa kyse on pikemminkin tapahtumien sarjasta kuin kaahailusta. Jokaisessa stoppikaupungissa järjestetään suuri tapahtuma kaikelle kansalle. Lontoon lähtöpaikalla, aivan ydinkeskustassa, Modballin vuoksi jopa suljetaan muutama pääväylä. Kun Facebook-vitsi alkoi kääntyä todeksi, tarvittiin auto. Sitä ei oltu ehditty edes ajatella, mutta muutaman mutkan kautta ajokiksi valikoitui avo-BMW. Kaksikon ostama auto vietti viikon korjaamolla paranneltavana. Käytännössä koko auto on päivitetty. Ilmaista se ei tietenkään ole. Pääsponsoriksi löytyi energiajuomamerkki Mad-Croc. — Kaikki sponsorit saimme jotenkin puolivahingossa. Mad-Crocin johdossa innostuttiin heti. Kierrätimme autoa muun muassa American Car Show’ssa Helsingissä, ja pikku hiljaa sponsoreita alkoi lähteä mukaan. Olen kiitollinen siitä, ettei kaikkea tarvinnut itse ostaa, Almgren kertoo. Rahaa tiimi ei matkallaan tee. Päätavoite kahdelle yrittäjälle on saada viettää viikko lomaa vähän uudenlaisissa ympyröissä. — Tätä varten on tehty töitä lokakuusta asti. Eiköhän siitä tule upea kokemus, hienoja autoja ja paljon uusia ihmisiä, Almgren sanoo. Kumpi ajaa? — Molemmat. Siitä ei ole vielä heitetty kolikkoa, kumpi joutuu ajamaan Englannissa (vasemmanpuoleinen liikenne), Kivistö sanoo. Juttu on julkaistu Kymen Sanomissa 23. kesäkuuta 2016. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/24/Arkistojen%20aarteita%3A%20Juhannus%20auton%20ratissa%20%E2%80%94%E2%80%89Modball%20vie%20Mikko%20Almgrenin%20ja%20Vesa%20Kivist%C3%B6n%20Lontoosta%20Valenciaan/2017322389477/4