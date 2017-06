Uutinen

Kymen Sanomat: Vailla tekemistä juhannuksena? Istuta puu! Suomen juhlavuoden kunniaksi Puutarhaliitto Ry haastaa suomalaiset istuttamaan oman juhannuspuun, jonka alla syödään ja leikitään vielä sadan vuoden päästäkin. Istuttajat saavat itse vapaasti valita istutettavan lajin ja lajikkeen, mutta juhannuksen alla ehdotuslistan ensimmäiseltä paikalta löytyy koivu. Koivu on suomalaisten juhannusjuhlissa mukana muun muassa saunan lauteilla ja mahlajuomissa. Koivu on suomalaisessa kansanperinteessä pyhä puu, tiedottaa Puutarhaliitto. Vuonna 1988 rauduskoivu valittiin Suomen kansallispuuksi ja sen alalajike riippakoivu tuo maisemaan kuin maisemaan ripauksen maalaisromantiikkaa. Istutetun puun voi rekisteröidä Puutarhaliiton rekisteröintisivulle. Rekisteröinnissä pyydetään päivämäärää, paikkaa, kuntaa sekä puulajia ja -lajiketta. Mukaan voi myös liittää pienen tarinan. Rekisteröinnin lisäksi istutetusta puusta voi jakaa kuvan Instagramiin hashtagilla #juhlavuodenpuu Puun voi istuttaa itsenäisesti tai liittyä mukaan juhlapuun istutustapahtumiin, joita Puutarhaliiton sivuille on rekisteröity jo 500. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Vailla%20tekemist%C3%A4%20juhannuksena%20Istuta%20puu%21/2017522397079/4