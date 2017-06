Uutinen

Kymen Sanomat: Uusia vedenkestäviä veneilykarttoja itäiseltä Suomenlahdelta — mukana myös Kymenlaakson rannikko Karttakeskus julkisti helmikuussa Helsingin venemessuilla uuden Veneilykartat-karttasarjan, joka on nyt laajentunut 14 uudella kartalla. Saatavilla on kaikkiaan 20 karttalehteä, jotka kattavat Suomenlahden ja Saaristomeren rannikot, eteläisen Saimaan vesistön sekä Vesijärven–Päijänteen alueet. Karttasarjassa on julkaistu kolme eri karttaa itäiseltä Suomenlahdelta. Porvoo–Vuosaari–Pellinki ulottuu Helsingin itäisestä Villingistä Loviisan Sarvisaloon. Muut kaksi karttaa ovat Loviisa–Pellinki–Kaunissaari ja Kotka–Kaunissaari–Virolahti. Veneilykartat on ensimmäinen Suomen merialueille ja järville suunnattu karttasarja, joka on valmistettu vedenkestävästä ja repeämättömästä materiaalista. Taitettuna pienikokoista karttaa on helppo käsitellä ja säilyttää esimerkiksi kanootissa tai avoveneessä. Uuden karttasarjan pohjakartan lähteenä ovat Liikenneviraston merikartat, joita on maa-alueilla täydennetty Maanmittauslaitoksen maastotiedoilla. Kartoilla esitetään myös kohdetietoa kuten veneiden vesillelasku- ja rantautumispaikkoja. Karttojen materiaalivalinnassa ja kartta-alueiden suunnittelussa on erityisesti huomioitu veneilijöiden toiveet. — Karttoja käytetään veneessä usein märissä ja tuulisissa olosuhteissa. Veneilijät ovat toivoneet kartoilta vedenkestävyyttä ja mahdollisuutta taittaa kartta pieneen kokoon, kertoo Karttakeskuksen kartta- ja aineistoliiketoiminnan johtaja Janne Kostamo. — Veneilijät hyödyntävät tänä päivänä entistä enemmän erilaisia digitaalisia navigointituotteita. Painettua karttaa pidetään kuitenkin tärkeänä reitinsuunnittelun ja kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta. Veneilykartat eivät ole virallisia merikarttoja, eikä niitä ole suunniteltu navigointikäyttöön. Navigoinnissa tulee käyttää Liikenneviraston merikarttoja. Veneilykarttoja saa myös taittamattomina seinäkarttoina ja karttatauluina Karttakeskuksen verkkokaupasta, www.karttakauppa.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Uusia%20vedenkest%C3%A4vi%C3%A4%20veneilykarttoja%20it%C3%A4iselt%C3%A4%20Suomenlahdelta%20%E2%80%94%20mukana%20my%C3%B6s%20Kymenlaakson%20rannikko/2017322393740/4