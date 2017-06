Uutinen

Kymen Sanomat: Oletko lähdössä automatkalle lemmikin kanssa? Näillä neuvoilla varmistat eläimen ja ihmisten turvallisuuden Liikenneturva muistuttaa lemmikinomistajia huolehtimaan turvallisuudesta, kun lemmikkiä kuljetetaan autossa. Olipa kyseessä pitkä lomamatka tai lyhyempi reissu, turvallisinta olisi, että koira tai kissa olisi ajon aikana joko kunnollisissa turvavaljaissa tai kuljetuslaatikossa, jonka paikallaan pysyminen voidaan varmistaa. Liikenneturvan tänä keväänä tekemässä kyselyssä lähes kolmasosa vastaajista ei tiennyt, ettei eläintä saa kuljettaa henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa. — Tulos osoittaa, että asiasta ei tiedetä tarpeeksi. Lemmikkiä voi kyllä kuljettaa tavaratilassa, jos sieltä on avoin yhteys matkustamoon, kuten farmarimallisissa autoissa on. Eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava matkan aikana, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen. Huolena ei ole pelkästään eläimen turvallisuus, vaan myös muiden matkustajien. Vaikka lemmikki olisi pienikokoinen ja kevyt, sen törmäyspaino kasvaa kovemmassa nopeudessa moninkertaiseksi, minkä vuoksi irrallaan oleva lemmikki aiheuttaa lisävaaraa törmäyksen sattuessa. Lisäksi Liikenneturva muistuttaa, ettei eläintä saa koskaan jättää kuumaan autoon, sillä siitä voi aiheutua esimerkiksi koiralle lämpöhalvaus tai jopa kuolema. — Lyhytkin aika kuumassa autossa voi olla koiralle tuskallinen. Auton sisälämpötila nousee vaarallisen korkeaksi todella nopeasti myös varjossa, eikä ikkunoiden raolleen jättäminen estä lämpötilan nousua. Jos huomaa koiran yksin autossa lämpimällä säällä, on apua haettava heti, Taskinen neuvoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Oletko%20l%C3%A4hd%C3%B6ss%C3%A4%20automatkalle%20lemmikin%20kanssa%20N%C3%A4ill%C3%A4%20neuvoilla%20varmistat%20el%C3%A4imen%20ja%20ihmisten%20turvallisuuden/2017322393274/4