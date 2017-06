Uutinen

Kymen Sanomat: Mussalossa on uusi ekopiste — vanha poistuu käytöstä tällä viikolla Kotkan Mussalossa, Saarinkotiellä oleva ekopiste poistetaan tämän viikon aikana. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy on perustanut uuden ekopisteen Mussalon K-marketin pihaan, osoitteeseen Harjantauksentie 11, eli kivenheiton päähän Saarinkotiestä. Näin ollen Saarinkotien pisteelle ei enää ole tarvetta. Mussalon uudelle ekopisteelle, K-kaupan pihaan, voi viedä myös kartonkia. Aiemmin mussalolaisia lähin kartonginkeräys on ollut Hirssaaren ekopisteellä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Mussalossa%20on%20uusi%20ekopiste%20%E2%80%94%20vanha%20poistuu%20k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4%20t%C3%A4ll%C3%A4%20viikolla/2017322397462/4