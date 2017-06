Uutinen

Kymen Sanomat: Haapasaaren kaupassa on uusi kauppias Haapasaaren Osuuskauppaan on jouduttu hakemaan uutta kauppiasta tiuhaan viime vuosien aikana. Nykyinen kauppias Pekka Raatikainen aloitti työt kaupassa huhtikuussa. Tällä hetkellä Raatikainen on työtapaturman vuoksi sairaslomalla, mutta kokeneen kesäapulaisen turvin kauppaa voidaan silti pitää auki suunnitelmien mukaan. Kauppa on avoinna joka päivä aina elokuun loppuun saakka. Keuruulta Haapasaareen muuttanut Raatikainen uskoo, että syynä edellisten kauppiaiden lähtöön on ainakin osittain ollut se, että heillä ei ehkä ole ollut oikeanlaista kuvaa siitä, millaista kaupan hoitaminen saaressa on. Aiemmin sisämaassa kyläkauppaa pitänyt Raatikainen on ollut työhönsä saaressa tyytyväinen. — Tämä on enemmänkin elämäntapa kuin pelkkä työ. Asuinpaikkana tämä on hieno, ja työkin on ollut mielenkiintoista. Ainakin toistaiseksi minulla on ollut täällä mukavaa, Raatikainen sanoo. Raatikaisen mukaan kaupassa riittää asiakkaita kesäaikaan, mutta säällä on suuri merkitys siihen, tuleeko saareen vierailijoita. Alkukesän huono sää ei ole auttanut myyntiä. Raatikainen kuitenkin uskoo kaupan säilyvän, koska saarelaiset pitävät sitä niin tärkeänä. Saaren asukkaat myös pitivät kauppaa auki omin voimin kevättalvella ennen uuden kauppiaan löytymistä. Haapasaaren Osuuskaupan tarkemmat aukioloajat löytyvät Haapasaari-seuran nettisivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Haapasaaren%20kaupassa%20on%20uusi%20kauppias/2017322392744/4