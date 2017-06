Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistojen aarteita: Juhannuskalat on saatava, satoi tai ei — juhannusmarkkinoilla useat myyjät ja asiakkaat ovat vakiokävijöitä Haminalainen Niina Luoma möi juhannusmarkkinoilla itse tekemiään käsitöitä. Myynnissä oli pääosin kierrätystuotteita. — Tyypillinen asiakas etsii erilaista käsityötä ja kierrätystavaraa, Luoma kuvailee. Monia esineitä, kuten laukkuja, kortteja ja avaimenperiä, koristaa kissa. — Tunnustaudun kissaihmiseksi, kesätapahtumissa kiertävä Luoma sanoo. Klamilalaiset Raija Muurman ja Saija Takasuo hakivat markkinoilta kalaa. Takasuo kertoo käyneensä juhannusmarkkinoilla aina, kun ne on järjestetty. — Sade ei estä, tultiin taksilla, Takasuo kertoo. Juhannuksena ruokapöydässä kuuluu kummankin mielestä olla monenlaista kalaa. Takasuon mukaan lähti tuoretta ja savustettua kirjolohta ja haileja. Haminalaiset Tiina, Aaro, 8, ja Ella Suur-Uski, kohta 7, miettivät hetken, lähteäkö markkinoille vai ei. Lasten lakutoiveet kuitenkin päätettiin täyttää. Sadetta kolmikko tuli pitämään lettukojulle. Juhannusaattona perhe on suunnitellut retkeä Tykkimäen huvipuistoon, jos ei sada. — Juhannus tulee, vaikka tulisi vettä. Eikö se ole jo perinne, että juhannuksena sataa? Tiina Suur-Uski miettii. Juttu on julkaistu Kymen Sanomissa 19. kesäkuuta 2015. Lue koko uutinen:

