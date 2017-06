Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistojen aarteita: Juhannus tuplaa grillituotteiden kulutuksen Kotkan Lihatukussa juhannusviikon kiireisin päivä oli keskiviikko. Vielä torstaina lihalähetyksiä lähti alueen myymälöihin normaalia arkipäivää enemmän. — Joulu ja juhannus tuplaavat lihamarkkinat. Me olemme paloitteleva lihatukku, meillä ei ole omaa teurastamoa. Lihatuotteiden maustaminen esimerkiksi makuöljyillä ja tuoreilla vihanneksilla tehdään meillä, yrittäjä Panu Eerola sanoo. Kotkan Lihatukulla on pitkät perinteet, sillä yritys on toiminut vuodesta 1985. Siinä aikana juhannusherkutkin ovat osittain muuttuneet. — Grillikylki on eräänlainen kestosuosikki. Myös rosvopaistin valmistamisesta tulee mukavaa ohjelmaa juhannukseen. Paistin rinnalla suosikkina on nykyään nyhtöpossu. Sen voi valmistaa rosvopaistista tai vaikka viilletystä uunikyljestä, Eerola sanoo. Kotkan Lihatukun tuotteita on saatavissa 13—14 myymälästä. Perinteisen Kotka-Hamina-alueen lisäksi tuotevalikoimaa on nykyään saatavissa Loviisassa ja Virolahdella. — Meidän tuotteemme on varmasti valmistettu kotimaisesta lihasta. Se on meidän takuumerkkimme. Kaakkoissuomalaista lihaa on kuitenkin vähän tarjolla, koska seudulla on niukasti lihatuotantoa. — Kotkassa on yksi maitotila eikä lainkaan sikatiloja. Karitsaa saamme Muhniemen teurastamolta Anjalasta. — Pääsiäisen aikaan sitä tuodaan myös muualta Suomesta myyntiimme, Panu Eerola kertoo. Eerola on innoissaan makkaroista. Seitsemän hengen yritys on ollut mitalisijoilla Englannissa järjestettävässä maineikkaassa makkarakilpailussa. Tämä tuotesarka on yrityksen ilon ja ylpeyden aihe. — Englantilaisilla on aivan oma makukirjo makkaroissa. Olemme onnistuneet murtamaan tuon muurin ja luoneet tuorelihamakkaroillamme sinne oman aluevaltauksen. Juhannuksena grillituotteiden lisäksi kysytään myös makkaroita normiviikkoja enemmän. — Heinäkuussa kysyntä tasoittuu hieman. Yrittäjä itse viettää juhannuksen perheen parissa mökillä. Liha- ja makkaravalinnoissa mennään perheen nuorison toiveiden mukaisesti. — Minun valintani on viilletty uunikylki. Siellä se muhii nelisen tuntia, ja itse voi rentoutua muutoin juhlaa valmistellen. — Että kaikille vaan hyvää ja nautinnollista juhannusta. Hyvä ruoka korvaa mahdollisesti kehnot kelit. Juttu on julkaistu Kymen Sanomissa 20. kesäkuuta 2014. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/23/Arkistojen%20aarteita%3A%20Juhannus%20tuplaa%20grillituotteiden%20kulutuksen/2017322389403/4