Uutinen

Kymen Sanomat: Uuden maakuntahallinnon valmistelu alkaa Kymenlaaksossa — väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet valittu Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittu Carean edustajia lukuun ottamatta. Kymenlaakson kunnat, Carea, Kymenlaakson pelastuslaitos, ELY-keskus, TE-toimisto ja Kymenlaakson liitto sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta neuvottelukokouksessa keskiviikkona. Virallisesti toimielimen asettaa Kymenlaakson maakuntahallitus kokouksessaan 7. elokuuta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on vastata maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Toimielin valmistelee esimerkiksi henkilöstön, omaisuuden, sopimusten ja tietojärjestelmien siirtoa kunnilta maakunnille sekä osallistuu ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen. Maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2018. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Uuden%20maakuntahallinnon%20valmistelu%20alkaa%20Kymenlaaksossa%20%E2%80%94%20v%C3%A4liaikaisen%20valmistelutoimielimen%20j%C3%A4senet%20valittu/2017522399320/4