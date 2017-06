Uutinen

Kymen Sanomat: The Tall Ships Races alusesittely: Royal Helenassa pääsee omaan hyttiin Bulgarialainen kolmemastoinen parkki Royal Helena on rakennettu vuonna 2009. Laiva on suunniteltu ja rakennettu erityisesti purjehduskoulutusta ja -harjoittelua varten. Royal Helenan runko on terästä ja kansi tiikkiä. Royal Helena voi ottaa kyytiinsä kerrallaan 37 harjoittelijaa. Miehistö on 9-henkinen. Alus on hyvin uusi ja moderneilla navigointilaitteilla sekä veden suolanpoistojärjestelmällä varustettu. Lisäksi Royal Helenassa on erikokoisia kahden, kolmen, seitsemän tai neljäntoista hengen hyttejä, joissa on kussakin oma suihku, vessa ja ilmastointi. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenen kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/The%20Tall%20Ships%20Races%20alusesittely%3A%20Royal%20Helenassa%20p%C3%A4%C3%A4see%20omaan%20hyttiin/2017322389372/4