Kymen Sanomat: Tervo heitti ennätyksensä Saarijärvellä—”Jäi suu auki” Karhulan Katajaisten Krista Tervo voitti keskiviikkona Saarijärven tähtikisoissa moukarikisan ennätyksellään. Naisen uusi ennätystulos kirjataan nyt lukemin 66,56. Tervon edellinen ennätys oli Kuortaneen Eliittikisoissa lauantaina heitetty 65,32. Kisan toiseksi heitti Inga Linna tuloksella 64,34. Kolmas oli Suvi Koskinen 64,28 metrin heitolla. Tervon tulos on kauden kotimaisessa kärkitaulukossa toiseksi paras. Kauden kärkitulos on kokeneen Merja Korpelan hallussa. Korpela heitti tuloksen 67,84 Kuortaneen Eliittikisoissa viime viikonloppuna. Tervon tulos ylittää samalla nuorten EM-kisarajan. Hän oli tosin jo ylittänyt rajan jo ennen keskiviikon kilpailua. Valmentaja Jukka Vihtosen mukaan rahkeet pitkään heittoon olivat tiedossa. — Krista on mennyt paljon eteenpäin erityisesti heittotekniikassa talven aikana. Tulokset alkavat nyt näkyä, Vihtonen sanoo. 19-vuotias Tervo piti keskiviikon kisan alkua tahmeana. Syynä hän piti kiivasta kilpailutahtia. — Heittäminen oli aika jäykkää. En saanut ensimmäisiin heittoihin rentoutta, Tervo totesi kisan jälkeisessä tiedotteessa. — Kahteen viimeiseen heittoon rentous löytyi. Ennätysheitto tuntui ihan superrauhalliselta. Se oli yllätys. Jäi suu auki, kun kuulin tuloksen, Tervo sanoi. Keskiviikon ennätysparannus oli nuorelle urheilijalle jo kauden neljäs. — Nyt ei ole ollut mitään sairauksia alkukaudesta. Eniten on mennyt eteenpäin tekniikka. En ole koskaan ollut tekninen heittäjä vaan enempi rämäpää. Nyt on tekniikka parantunut ja sitä kautta heittovarmuus, ja se taas on tuonut niitä metrejä, Tervo analysoi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Tervo%20heitti%20enn%C3%A4tyksens%C3%A4%20Saarij%C3%A4rvell%C3%A4%E2%80%94%E2%80%9DJ%C3%A4i%20suu%20auki%E2%80%9D/2017322395866/4