Uutinen

Kymen Sanomat: Starbox-vinkkejä keskelle kesää: Resepteinä hatsapuri, nokkosletut ja banoffee Starbox-bloggaajien reseptivinkeissä on tällä kertaa ohjeita läheltä ja kaukaa. Hatsapuri on tuttu herkku monelle Venäjällä matkailleelle, banoffee ainakin brittiläisten kokkiohjelmien ystäville. Kakkupuoti Hurmaavan Mari on tehnyt georgialaista juustopiirasta eli hatsapuria. Piiraassa perinteisesti käytettävää sulguni-juustoa voi olla vaikea löytää, joten reseptissä tilalla on feta-mozzarella -seos. Fashionette-blogin Anette Kokko on hyödyntänyt kotipihan antimia lettutaikinassa. Tuloksena on nokkosletut oman pihan nokkosista. Lähti lapasesta-blogin Saija tarjoilee tämän kerran jälkiruuat. Banoffee on suhteellisen helppo herkku kahvipöytään. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Starbox-vinkkej%C3%A4%20keskelle%20kes%C3%A4%C3%A4%3A%20Reseptein%C3%A4%20hatsapuri%2C%20nokkosletut%20ja%20banoffee/2017522390454/4