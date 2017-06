Uutinen

Kymen Sanomat: Monitoimiareenan uskotaan menestyvän Kotkassa — Xamk voi sen avulla säästää 4—5 miljoonaa euroa rakennuskustannuksissa Suunnittelutoimisto Pink Eminence on tehnyt Kantasatamaan kaavaillusta monitoimiareenasta selvitystä viime joulukuusta. Cameron Sawyerin alueelle lupaama hotelli on areenan toteutumisessa ehdoton edellytys. — Alusta asti oli selvää, että hanke tarvitsee hotelli-investoinnin. Kaupungin majoituskapasiteetti ei riitä mahdollisille konferenssivieraille, suunnittelutoimisto Pink Eminencen toimitusjohtaja Outi Raatikainen toteaa. Vastaavanlaisia areenoita on esimerkiksi Turun Logomo sekä Hämeenlinnan Verkatehdas. Raatikaisen mukaan areenalla on Kotkassa hyvät mahdollisuudet menestyä. Raatikainen korostaa, että areena on suunniteltu liiketoimintavetoiseksi. Areenaa pyörittämään perustettaisiin pieni alle 10 hengen organisaatio ja tapahtumatuotanto ostettaisiin ulkopuolelta. Tuotot tulisivat lyhyt- ja pitkäaikaisista vuokrista myymällä toimitilaa kansallisille ja kansainvälisille toimijoille. Noin 8000 neliömetrin areenan keskustana toimisi muunneltava pääsali liikkuvalla seinärakenteella. Sali voisi palvella joustavasti erilaisia tarpeita seisomakonserteista istuttaviin konferensseihin. Areenan ja Xamkin yhteisessä käytössä olevat tilat olisivat noin 2000 neliömetriä. — Synergiaetuja voidaan saada jakamalla auditorio, aulatiloja, kokoustiloja, ravintolapalveluita ja vessat, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori Heikki Saastamoinen antaa esimerkkejä. Saastamoisen mukaan areenan tiloja jakamalla koulu voi säästää jopa 4—5 miljoonaa euroa rakennuskustannuksissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Monitoimiareenan%20uskotaan%20menestyv%C3%A4n%20Kotkassa%20%E2%80%94%20Xamk%20voi%20sen%20avulla%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4%204%E2%80%945%20miljoonaa%20euroa%20rakennuskustannuksissa/2017322394986/4