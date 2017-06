Uutinen

Kymen Sanomat: Lukuhalu ajoi suomalaisen seksitutkimuksen grand old manin Osmo Kontulan maaseudulta maailmalle — ”Moni on ottanut yhteyttä, että eikö minuakin voisi tutkia” Ei rauhaa kai milloinkaan saa, ken lempeä vain janoaa. Jos suomalainen seksuaalisuus olisi musiikkia, se olisi tango. — Järjen veit ja minusta orjan teit, Olavi Virran esittämänä, luonnehtii Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Mustasukkaisuutta -tango kuulostaa erityisen hyvältä savikiekolta, gramofonilla soitettuna, esimerkiksi vannoutuneen musiikkifanin kesäpaikassa Luumäellä. Suomalainen seksi on ollut Kontulan leipälaji jo vuosikymmenet. — Mutta olen minä tutkinut sen lisäksi paljon muutakin, hän toteaa hieman turhautuneen oloisena. Se muu aiheutti aikanaan myös Kontulan uran toistaiseksi suurimman mediamylläkän. — Selvitin 1990-luvulla laman vaikutuksia ihmisiin. Ilmeni, että noin 100 000 suomalaista oli nähnyt ajoittain nälkää. Havainto aloitti uskomattoman rumban — ja vieläkin käynnissä olevan leipäjonokeskustelun. — Puhelimeni soi kaksi viikkoa aamusta iltaan, kun ulkomaiset mediat halusivat tietää, että mitä Suomessa oikein tapahtuu. Samalla vuosikymmenellä Kontula tutki myös suomalaisten huumeidenkäyttöä. — Toimitin aiheesta kirjan, jonka yhtenä kirjoittajana oli herra nimeltään Jari Aarnio. Hänellä oli huumeasioista aika erilaisia näkemyksiä kuin muilla, Kontula naurahtaa. Vanhemmat toivoivat tilalle jatkajaa Kontulan ja hänen vaimonsa, kuvataiteilija Sirkka-Liisa Longan kesäpaikka on entinen Heikkilän kansakoulu, vuosimallia 1913. Lapsuudenkoti on noin seitsemän kilometrin päässä Nokkalassa. — 1950-luvun Luumäki oli hyvin tiivis kyläyhteisö. Ovet olivat avoinna, väki kokoontui perunannosto- ja pärekattotalkoisiin. Esikoispojan tulevaisuus oli valmiiksi pedattu. Maanviljelijävanhemmat toivoivat hänestä tilan jatkajaa. Keskikoulu oli ja meni. Vanhemmat eivät päästäneet poikaa lukioon, vaikkei tämän lukuhaluja tyydyttänyt edes kunnankirjaston koko valikoima. Kontula ryhtyi kuuliaisesti metsä- ja maataloustöihin, harrasti lukemista ja yleisurheilua, kolmiloikkasi piirinmestaruustasolla. Samalla hän laskeskeli, ettei maatalous lyö leiville. Lehmät syövät enemmän kuin tuottavat. Niin kului kaksi vuotta. Maailman kutsua alkoi olla mahdoton vastustaa. Tuleva tutkija karkasi Ilmavoimien palvelukseen ja hankki viestiasentajan koulutuksen. Sitten tie vei Lappeenrantaan sähköliikkeen varastonhoitajaksi, sieltä tv- ja radioasentajaksi ensin Haminaan ja sitten Kotkaan. Sekä iltalukioon. — Vanhemmat sopeutuivat. He pyörittivät kotitilaa vielä kymmenkunta vuotta kunnes muuttivat Taavettiin muihin töihin. Kun patoutuneet lukuhalut pääsivät murtumaan, niitä ei voinut pidätellä: seuraavaksi Helsinkiin. Yliopistoon. Lukemaan jotain ihmiseen liittyvää. — Esimerkiksi taloudesta puhutaan paljon, mutta ihmissuhteet ovat arkielämän tärkein asia. Päädyin opiskelemaan sosiologiaa, sillä se on haasteellisinta. Siinä pitää yrittää ymmärtää ihmisen lisäksi koko maailmaa. Konservatiivisuus yllätti tutkijan Kontula on tekijämiehiä. Hän palaa halusta tehdä paljon ja monenlaista: kunnostaa vanhoja rakennuksia, analysoida tutkimuslomakkeita. Ja puhua. Äänessä oleminen saattoi olla alku koko tutkijan uralleni, mies miettii. Professori Elina Haavio-Mannila kiinnitti huomiota suulaaseen opiskelijaansa ja pyysi tätä seuraavaan projektiinsa. Se käsitteli opiskelijoiden seksuaalista käyttäytymistä ja alkoholin vaikutusta siihen. — Oletin, että meno olisi ollut villimpää ja vapaampaa. Opiskelijat olivatkin yllättävän konservatiivisia. Ensimmäisestä tutkimusprojektista kasvoi toinen ja niin edelleen. Kontula työskenteli yliopistossa, kunnes hän siirtyi Väestöliittoon vuonna 1998. Nyt alan tutkintoja valmistuu enemmän, ja seksologien määrä on kasvanut. Harva kuitenkin pystyy tutkimaan seksuaalisuutta työkseen, tutkijanpaikkoja ei kasva puissa. Kontula kehtaa kysyä Luumäen poika on tutkinut seksuaalisuutta niin kauan, ja niin julkisesti, että hänelle on helppo avautua. Ei tarvitse pelätä, että tutkija tyrmistyisi tai tuomitsisi. — Minut pitää liikkeessä se, kun saan selville jotain, mitä kukaan muu ei vielä ole saanut. Tai kysyn jotain, mitä kukaan muu ei ole vielä kehdannut kysyä. Kehtaaminen tarkoittaa myös kädenvääntöä. — Esimerkiksi yliopistolla lääketieteellisen tiedekunnan professorit epäilivät toisinaan, voiko esimerkiksi koululaisilta kysyä tällaisista asioista, itsetyydytyksestä ja homoudesta. Mutta miksei voisi. Ei minulla ole ollut kysymisen kanssa mitään ongelmia. Aina välillä joku kuitenkin pahoittaa mielensä. — Moni on ottanut yhteyttä, että eikö minuakin voisi tutkia. Ja joku toinen ei halua osallistua millään. Yksi asia tutkijaa kuitenkin huolettaa: seksin väheneminen. — Ihmisillä on halua saman verran kuin ennenkin, mutta tilaisuuksia ei. Etenkin ruuhkavuosina aika sirpaloituu yhä useampiin aktiviteetteihin. Lastenkasvatukselle ei aiemmin ollut yhtä paljon vaatimuksia, eikä omalle pätemiselle somessa. Mutta nyt on keskikesä ja yötön yö. Täydellisempää hetkeä tutkijan huolen hälventämiselle ei tavalliselle kansalaiselle tule. Suomalainen rakkaus on arkisia tekoja Mun syömmeeni onnen sä toit. Tässä kohtaa tangoa Virta ainakin uskoo laulavansa rakkaudesta, ei pelkästä intohimosta. Kontulalle kävi samoin. Hän tutkii nykyään entistä enemmän parisuhteita, ei vain seksiä. — Juuri nyt tutkin muun muassa suomalaista rakkautta. Suunnittelin aiheesta kyselyn, johon vastasi netissä yli 2 500 ihmistä. Voit kuvitella, millainen paperipinkka siitä tulee. Kovin tarkasti tutkija ei halua keskeneräistä aihetta kuvata. Hieman kuitenkin. — Suomalainen rakkaus on hyvin pieniä, arkisia tekoja kumppanin hyväksi. Rima ei ole kovin korkealla. Saunan lämmittäminen ja tiskikoneen täyttäminen tuovat suomalaiseen arkisyömmeen varmemmin onnea kuin saippuasarjojen tunnemyrskyt. Omassa parisuhteessaan Kontulalla on melkoinen etu: hän tietää, että vaimo ilahtuu vaikka puukuorman kantamisesta sisään, pyytämättä. Eroja on vaikeampi tutkia kuin liittoja Mut kesti se vain hetkisen. Virta on nyt Kontulan suosikkitangon nimikkokohdassa, keskellä petetyksi joutumista. — Uskottomuus särkee idyllin, tutkija toteaa. Onnelliseen suhteeseen sisältyy luottamus kahteen asiaan, hän luonnehtii. — Siihen, että kumppanini haluaa vain minua, ei ketään muuta, sekä siihen, että kumppanini hyväksyy minut juuri sellaisena kuin olen. Eroja on paljon vaikeampi tutkia kuin liittoja ja yhdessä pysymistä. Ihmiset eivät itsekään oikein tiedä, mikä heidän eronsa lopulta aiheutti, Kontula kertoo. Pahin suhteenkaataja kuitenkin on arvostuksen puute. — Eroamisajatukset alkavat pienistä huomioista. Oho, tuo toinen on tuollainenkin. Ajatuksia haudotaan pari kolme vuotta, ja jonakin päivänä joku pikkujuttu läikyttää maljan yli. Osalle ihmisistä ero tarkoittaa yksinäisyyttä. Sitäkin Kontula tutkii — ja se olisi aivan oman juttunsa aihe. Suurin osa heistä suhtautuu eroon kuin amerikkalainen konkurssiin, solmii uuden suhteen muutaman vuoden sisään ja kokee olevansa siinä aiempaa kykenevämpi. Kun yksi suhde on käyty läpi pohjamutia myöten, seuraavassa on helpompi olla. Toista kertaa naimisissa oleva tutkija on siitä elävä todiste itsekin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Lukuhalu%20ajoi%20suomalaisen%20seksitutkimuksen%20grand%20old%20manin%20Osmo%20Kontulan%20maaseudulta%20maailmalle%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMoni%20on%20ottanut%20yhteytt%C3%A4%2C%20ett%C3%A4%20eik%C3%B6%20minuakin%20voisi%20tutkia%E2%80%9D/2017522395044/4