Uutinen

Kymen Sanomat: Lue vanhemman konstaapelin kirje juhannuskansalle: Otetaan rauhallisesti, ei hölömöillä eikä liikaa ”miestä vahvempaa” Haminalainen vanhempi konstaapeli Jarkko Lappeteläinen kirjoitti juhannusterveisensä Kymen Sanomien lukijoille. Nykyisin Kotkassa työskentelevä ”poliisisetä” toivottaa kaikille rauhallista ja turvallista juhannusta. Iloista yhdessäolon juhannusta Kotkan poliisiasemalta meille kaikille! Sääihmiset ovat valmistelleet meitä hieman sateiseen ja koleahkoon juhannusaikaan. Ei anneta sen häiritä. Me poliisit tiedämme, että paras tae "menetysten" minimoimiseen on huono sää. Sade, kova tuuli ja muutoinkin epäkelpo sää avittaa, että mahdollisimman moni on kokemassa eloa myös juhannuksen jälkeen. Ollaan erityisen varovaisia kaikessa, mitä jussina teemme. Kokon polttamisessa, veden päällä olemisessa ja erityisesti silloin, kun kyytsäämme perhettämme juhannuksen viettoon. Ollaan virkeinä, empaattisina ja iloisina liikenteen stressaavassa vauhtisekomaailmassa. Ollaan liikkeellä vaikka kolmen pysäytyksen taktiikalla. Lähdetään liikkeelle ajoissa eikä aseteta aikamäärettä perillepääsylle. Varmennetaan, että pääsemme perille. Kun olemme perillä, pidetään huoli, että sekä meillä että naapureillamme on nautinnollinen juhannus. Ei olla itsekkäitä eikä "hölömöillä". Hauskaa saa pitää ja iloita juhannuksesta, mutta hölömö ei tarvitse olla. Jos meidän aikuisten on ihan pakko nauttia "miestä vahvempaa", nauttikaamme sitä sekä asiallisesti että määrällisesti järkevästi. Jos lapsia on porukoissa, pidetään heidät pois niiden virvokkeiden parista sekä huolehditaan siitä, ettei omien eikä vieraittemmekaan lasten tarvitse todistaa meidän sekoiluamme. Vastuu lapsista on ohittamaton. Ja se esimerkki! Vesille selvin päin. Ei siten, että selvin on ruorissa. Annetaan lapsille selvä sekä turvallinen juhannus! Palataan Juhannuksen jälkeen kotiin selvinä. Elämää on Juhannuksen jälkeenkin! Upeaa ja läheislämpöistä juhannusta meille kaikille! Jarkko Lappeteläinen — nykyisin Kotkan poliissisetä tai –ukko Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Lue%20vanhemman%20konstaapelin%20kirje%20juhannuskansalle%3A%20Otetaan%20rauhallisesti%2C%20ei%20h%C3%B6l%C3%B6m%C3%B6ill%C3%A4%20eik%C3%A4%20liikaa%20%E2%80%9Dmiest%C3%A4%20vahvempaa%E2%80%9D/2017322395601/4