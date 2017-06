Uutinen

Kymen Sanomat: LNG-terminaalin uskotaan lisäävän Haminan kilpailukykyä ja vetovoimaa LNG-terminaalin merkitys Haminan kaupungille on suuri. Rakentamisprojektin työllistävä vaikutus vuosina 2017—2020 on noin 100 henkilötyövuotta. Terminaalin operatiivinen vaihe vuodesta 2020 alkaen luo noin 10 pysyvää työpaikkaa Haminaan. — Työllistävän vaikutuksen lisäksi terminaali lisää Haminan—Kotkan sataman kilpailukykyä ja vahvistaa sen asemaa, kun alukset voivat tulla tankkaamaan Haminan satamaan. Tarjolla on ympäristöystävällinen energiavaihtoehto. Se lisää alueen vetovoimaa, kuvailee hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila Haminan LNG Oy:stä. Myös Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on tyytyväinen terminaalin mukanaan tuomiin vaikutuksiin. — Terminaali on strategisesti merkittävä investointi. Se parantaa kaupungin ja sataman kilpailukykyä ja antaa uusia edellytyksiä jo olemassa olevien yritysten energiahuollolle. Sen toivotaan myös houkuttelevan Haminaan uusia yrityksiä ja teollisuutta. Tällä hetkellä suurimpia kaasun käyttäjiä ovat paikalliset energiayhtiöt sekä kaasua raaka-aineenaan käyttävä teollisuus. — Terminaali voi tuoda Haminaan kemianteollisuutta tai teollisuutta, joka käyttää kaasua energianaan. Myös kaasuautojen käytölle on asetettu suuret tavoitteet valtiovallan suunnalta, se tuo tulevaisuudessa uusia asiakkaita, miettii Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska. Lue koko uutinen:

