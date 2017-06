Uutinen

Kymen Sanomat: LNG-terminaalin rakentaminen alkaa Haminassa vielä tänä kesänä Haminan Energia Oy:n ja virolaisen Alexela-konsernin yhteisyritys Hamina LNG Oy rakentaa LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. — Rakennustyöt pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta uskon, että töihin päästään jo lähiviikkoina. Paikka, jolle terminaali rakennetaan, on nyt merialuetta ja rakentaminen aloitetaan täytöllä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila Hamina LNG Oy:stä. Ensi vaiheessa LNG:lle rakennetaan 30 000 kuutiometrin varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on valmius rakentaa myös toinen, 20 000 kuutiometrin varastosäiliö. — Lisärakennuksen aika tulee, jos kysyntä ylittää ensimmäisen säiliön kapasiteetin. Pohjanlahden rannalla, Porissa ja Kemissä on vastaavanlaiset terminaalit, mutta Suomenlahdella sellaista ei ole. Meriliikenteen lisääntyvä kaasuntarve voi yllättää kasvullaan, toteaa toimitusjohtaja Markku Tommiska Haminan Energia Oy:stä. Lue koko uutinen:

