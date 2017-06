Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistui torstaina 150 — Katso nimilista täältä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistui torstaina 22. kesäkuuta opiskelijoita Kotkasta, Kouvolasta, Mikkelistä ja Savonlinnasta. Uusia valmistuneita on yhteensä 150. Onnea valmistuneille! Kotka Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto, Insinööri (ylempi AMK) Muhonen Markku Tapio, Lappeenranta Rouhiainen Asko Petteri, Kouvola Sivula Jori Kusti Albinus, Kotka Vesaaja Pertti Sakari, Hollola Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, merikapteeni (AMK) Järvinen Frank Olavi, Helsinki Sopanen Jussi Pekka, Kotka Suni Ville Akseli, Kotka Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Miettinen Jaana Johanna, Lahti Salo Paul Henri, Kotka Tanner Hans Peter, Kotka Wiik Joel Johannes, Kotka Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Ahola Petro Pekka Esaias, Kotka Grön Anni Elina, Kotka Hagumimana Ignace, Kotka Hanski Ida-Maria, Kouvola Harlin Jussi Hannu Mikael, Kuusankoski Hartikainen Tuomas Ilmari Evert, Vantaa Kilpeläinen Tero Henri Olavi, Kouvola Lantta Antti Kalervo, Kouvola Leppälahti Olli Pekka, Kotka Lillman Samuli Juhani, Kotka Lindén Lassi Erkki Kalevi, Iitti Lonka Jarno Matias, Kouvola Matilainen Henna Jasmin, Kouvola Meriläinen Samuli Aleksi, Kouvola Munne Sari Tuula Kristiina, Kouvola Puhakka Marko Juhani, Kotka Toivonen Kari Markus, Kotka Valkama Marja Helena, Kouvola Vasara Otto-Oskari, Lahti Virtanen Johan Samuli, Kotka Vornanen Tommi Tapani, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK) Kaakinen Riikka Katriina, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, ensihoitaja (AMK) Kirvesniemi Satu Maarit Susanna, Kouvola Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Eklund Carita Mia, Kotka Heiskanen Laura Amanda, Kirkkonummi Henell Ann-Marie Katarina, Kotka Lahti Jenni, Kouvola Latvaniemi Ronja Katariina, Kotka Sigvart Sini Sofia, Pyhtää Torninoja Kaisa-Lotta, Kouvola Vanhala Milena, Hamina Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) Autio Niina Maarit, Kotka Haapala Jenna-Riikka Johanna, Pyhtää Koivuluoma Anne Kristiina, Lahti Laitinen Elina Anniina, Kouvola Lamminen Leila, Kotka Mikkola Roope Mikko-Ilmari, Iitti Nykvist Tiia Karoliina, Kouvola Parkko Sauli, Iitti Rouhiainen Anna Stiina, Kotka Ruuth Satu Maarit, Kouvola Siekkinen Viljo Kristo Esaias, Helsinki Simpanen Merja Kyllikki, Kouvola Tani Milla Pauliina, Kotka Wall Mariia Eeva-Stiina, Hamina Wirman Heidi Maarit, Lappeenranta Volanen Anni Emilia, Kotka Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK) Halen Mika Kalle Johannes, Kotka Teräväinen Heidi Elina, Kotka Kouvola Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Bachelor of Culture and Arts, muotoilija (AMK) Kukkonen Ilari Samuel, Kouvola Riskas Georgios, Kreikka Tuhkanen Juliana, Lappeenranta Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muotoilija (AMK) Juuti Eeva Amanda, Tampere Kivivuori Roosa Marie, Helsinki Nykänen Mira Susanna, Porvoo Veija Eveliina Sarlotta, Helsinki Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Master of Business Administration, tradenomi (ylempi AMK) Lukashov Anton, Venäjä Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK) Ahola Niko Joona Petteri, Kouvola Joutjärvi Kirsi Johanna, Kouvola Juvonen Teea Tuulia, Hollola Kivimäki Heidi Hannele Eveliina, Lahti Kniivilä Emmi Pauliina, Vaasa Koskimies Riku Matias, Hamina Könönen Susanna Maarit, Kotka Lakimo Nina Kristiina, Helsinki Salmivesi Joonas Oskari, Kouvola Takala Maria Emilia, Kouvola Ulmanen Johnny Robert, Kotka Uotila Niko Mikael, Kouvola Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, geronomi (AMK) Puheloinen Pia Kristiina, Hamina Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto, sosionomi (ylempi AMK) Kääpä Tiina Kaarina, Kotka Lakka-Lepistö Anita Hellin, Kouvola Sutela Susan Marget, Kotka Tolvanen Riikka Jemina, Kouvola Toropainen Mari-Liisa, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, geronomi (ylempi AMK) Tulikoura Eija Marjatta, Hamina Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, terveydenhoitaja (AMK) Vainio Henna-Riikka Emilia, Kouvola Mikkeli Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Niskanen Juho Markus, Inari Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) Anttonen Elisa Tuulia, Hämeenlinna Hokkanen Tiia Henriikka, Pieksämäki Juntunen Perttu Olavi, Hämeenlinna Kauhanen Jenna Marjut, Luumäki Miettinen Suvi Sinikka, Savonlinna Valjakka Tuula Marjut, Mikkeli Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (AMK) Paksu Maija, Mikkeli Sani Otto Tuomo Matias, Vantaa Luonnonvara-alan ylempi AMK tutkinto, metsätalousinsinööri (ylempi AMK) Laatikainen Kari Markku, Kuhmoinen Sirkka Kari Pekka, Äänekoski Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, metsätalousinsinööri (AMK) Alatalo Tero Albert, Helsinki Huttunen Jarkko Tapio, Mikkeli Lahti Oskari Erkki Topias, Lahti Lantta Jari Sakari, Mäntyharju Onali Juho Ilmari, Joutsa Paananen Ville Pekka, Suonenjoki Piiparinen Otto Pauli Valtteri, Mikkeli Pöyry Lauri Jere Artturi, Mikkeli Riittinen Juuso Kalevi, Mäntyharju Roiha Miikka Petteri, Taipalsaari Seppänen Timo Jaakko Aapeli, Mikkeli Vehviläinen Henna Maarit, Kangasala Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (ylempi AMK) Hennen Hannes, Helsinki Hänninen Hanna-Kaisa, Mikkeli Kareketo Ritva, Lahti Liukkonen Niina Satu Päivikki, Mikkeli Romo Aino Eveliina, Kouvola Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK) Ansala Aino Maija, Riihimäki Damski Samuel Aleksi, Mikkeli Kirveslahti Ida Emilia, Helsinki Levashov Vladislav, Joensuu Lisitsa Diana, Ukraina Luostarinen Jenni Tuulia, Savonlinna Martikainen Tomi Tuomas, Helsinki Marttinen Oona Sandra Mariella, Mikkeli Naukkarinen Lea Tuulikki, Punkaharju Ostrovskaja Varvara, Helsinki Pitkänen Toni Niklas, Ulkomaa Silvennoinen Roope Valtteri, Mikkeli Sundström Julius Heikki Johannes, Mikkeli Tolvanen Antti Jukka Aleksi, Mikkeli Turunen Juha-Pekka, Hämeenlinna Tähtinen Sannamari Tuulia, Lapinjärvi Visuri Mikko Ville Matti, Mikkeli Volkov Arkadiy, Venäjä Ylönen-Bajrami Jenni Eveliina, Kuopio Zitting Jaakko Johannes, Mikkeli Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (ylempi AMK) Arpiainen Tiina Anita, Mikkeli Kettunen Hanna Helena, Varkaus Lifländer Iina Orvokki, Mikkeli Myyryläinen Tiina Johanna, Mikkeli Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK) Kauhanen Jenni Piritta Helena, Mikkeli Keränen Heidi Kaarin, Kangasniemi Nyyssönen Marjut Julia, Varkaus Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Claussen Jan-Christian, Mikkeli Kallionalusta Hanna Marjaana, Mikkeli Majuri-Kuusenhako Eeva Marjatta, Mäntyharju Mäkinen Jyri Juhani, Joensuu Sikanen Jenni Jasmiina, Joroinen Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) Hämäläinen Iina Elina, Mikkeli Kosonen Henna Marika, Mikkeli Kärkkäinen Sanna Mari Katriina, Taipalsaari Loisa Laura Hilja Hannele, Mikkeli Maczulskij Mariia Mirian, Mäntyharju Martikainen Raija Hannele, Mikkeli Moilanen Johanna Satu Kaarina, Mikkeli Muhonen Boris Casimir, Mikkeli Oikkonen Mari Sisko Matilda, Helsinki Paasisalo Miia Krista Hannele, Mikkeli Parkkinen Miia Kati Pauliina, Mikkeli Porkka Susanna Ksenia, Lahti Rydberg Ida Kaisa, Mikkeli Sulkamoniemi Sanni Maritta, Mikkeli Taalikka Reija Johanna, Mikkeli Talka Marjaana Juliana, Taipalsaari Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (ylempi AMK) Liljanko Juhani Antero, Mikkeli Pusaa-Neste Saana Elisa, Virrat Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Arvekari Antti, Jyväskylä Avakian Iurii, Venäjä Baevskaia Marina, Venäjä Blomberg Samu Severi, Kontiolahti Holmberg Timo Sakari, Nastola Hänninen Heikki Tapani, Lappeenranta Kaipainen Toni Juhani, Mikkeli Kero Ilkka Simo Mikael, Kouvola Kirsch Paul Erik, Mikkeli Komppa Heidi Pauliina, Mikkeli Korhonen Aku Joonas Petteri, Kouvola Pajarskas Kasparas, Liettua Pasonen Tuomo Aleksi, Kouvola Puuperä Mikko Samuli, Kouvola Rautio Tuomas Arttu Aleksanteri, Mikkeli Rimkus Martynas, Liettua Roikonen Julia Anniina, Mikkeli Saarinen Mika Matias, Mikkeli Sairanen Milla Maria, Mikkeli Saprunov Sergei, Venäjä Strid Petteri Jani Joel, Pertunmaa Ukkonen Perttuli Väinö Vilemon, Mikkeli Valkonen Mikko Juhani, Mikkeli Vepsäläinen Jere Tuomas, Mikkeli Viljakainen Josua Reijo Olavi, Mikkeli Väärä Matti Antero, Imatra Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Bachelor of Engineering, insinööri (AMK) Alexandrova Ekaterina, Venäjä Ji Mengdi, Kiina Kolobaeva Aleksandra, Venäjä Le Tu Binh, Vietnam Li Cong, Kiina Mustafin Damir, Venäjä Shikov Andrei, Venäjä Silys Giedrius, Liettua Zenchenko Denis, Venäjä Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK) Dunderfelt Anna Kaarina, Mikkeli Hirsjärvi Lasse Matias, Mikkeli Korjala Lea Irmeli, Kouvola Linnasalo-Laine Anni Elina, Kouvola Paappanen Päivi Tuulikki, Kangasniemi Pöyry Hanna Pauliina, Mikkeli Ruokoniemi Marjo Päivi Anneli, Lappeenranta Rytkö-Alho Hanna Katariina, Kotka Tullinen Heidi Elina, Mikkeli Viskari Johanna Suvi Maria, Mikkeli Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Bachelor of Business Administration, tradenomi (AMK) Dang Phuong Chi, Vietnam Kuusela Meri Johanna, Mikkeli Kähönen Petra Laura Kaarina, Mikkeli Seliverstova Ekaterina, Venäjä Tarasova Julia, Venäjä Temonen Linda Maria, Jyväskylä Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK) Grek Niko Juha Tapio, Mikkeli Heikkinen Jukka Markus, Nurmijärvi Huuhtanen Marjukka Hannele, Lahti Huuskonen Minna-Riikka Marjatta, Mikkeli Hämäläinen Miia Suvi Sinikka, Mikkeli Jylhä Tuula Kyllikki, Savonlinna Kaatranen Juuso Jarmo Tapani, Lahti Karhu Margit Hannele, Mäntyharju Kauppinen Heidi, Mikkeli Kilpi Joonas Santeri, Savitaipale Kirjalainen Leena Helena, Mikkeli Kiuru Annu Suvi Carita, Mikkeli Lehto Sonja-Sofia, Mikkeli Matilainen Nina Annika, Mikkeli Päivätie Samsa Jaakko Kristian, Savonlinna Rissanen Elsi Eveliina, Mikkeli Räsänen Akseli Heikinpoika, Mikkeli Räsänen Matti Leevi Olavi, Mikkeli Salo Terhi Johanna, Puumala Turmola Seppo Sakari, Mikkeli Tuuli Laura Johanna, Mikkeli Wasenius Vilma Reetta Elisa, Mikkeli Savonlinna Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (ylempi AMK) Kotro Toni Petri Markus, Savonlinna Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK) Albrecht Riina Aliisa, Joroinen Heikkanen Päivi Orvokki, Savonlinna Hynninen Kirsi Johanna, Varkaus Salo-Auvinen Hanni-Maria, Salo Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Auvinen Tuuli Maria, Tohmajärvi Hytönen Markku Mika Kalevi, Savonlinna Summanen Kari Ensio, Sulkava Vartiainen Jenny Pauliina, Heinävesi Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) Joutsenniemi Laura Aurora, Janakkala Suomalainen Antti Oskari, Kotka Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/Kaakkois-Suomen%20ammattikorkeakoulusta%20valmistui%20torstaina%20150%20%E2%80%94%20Katso%20nimilista%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2017522397078/4