Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa juhannuksen sää on viileä ja pilvinen Ilmatieteen laitoksen ennuste lupaa Etelä-Kymenlaaksoon auringonpaistetta vielä täksi illaksi. Iltapäivällä saattaa olla ilmassa ukkosta. Lämpötila kohoaa 14 asteeseen. Merellä on voimassa kovan tuulen varoitus. Juhannusaattona on pilvistä ja 13 astetta lämmintä. Juhannuspäivänä voi iltapäivällä aurinko kurkistaa pilvien raosta ja lämmintä on 14 astetta. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sataa vettä. Sunnuntaina on pilvistä, mutta lämpötila kohoaa 16 asteeseen. Lue koko uutinen:

