Kymen Sanomat: ”Venepalo on yleensä nopea, lähes räjähdysmäinen” Venepalojen määrä oli pitkään kasvussa Suomessa suurten moottoriveneiden yleistyessä. Kymenlaaksossa viiden viime vuoden ajalta synkin oli vuosi 2015, jolloin tapahtui kaikkiaan viisi venepaloa. Näistä neljä oli 7-15 -metrisiä moottoriveneitä. Yksi oli purjevene. Palopäällikkö Olli Korteniemi Kymenlaakson pelastuslaitoksesta sanoo isojen moottoriveneiden olevan yleisimpiä venepalojen kohteita. – Viime vuonna ei sattunut kuin yksi venepalo, joten meidän alueellamme niiden määrä putosi roimasti, sanoo Korteniemi. Tänä vuonna viimeisin venepalo sattui noin viikko sitten Haminassa, jossa mökkeihin murtautuneet nuoret miehet polttivat yhden varastamansa veneen. Venepalot ovat kauttaaltaan tapahtuneet viime vuosina Kymenlaaksossa merialueella itäisellä Suomenlahdella. Järvi- ja sisävesillä venepaloja ei ole sattunut ainakaan viiteen vuoteen. Kymenlaaksossa venepaloista on selvitty viime vuosien aikana ilman henkilövahinkoja. – Venepalo on yleensä nopea, lähes räjähdysmäinen, sanoo Korteniemi. Viiden viime vuoden aikana sattuneissa kolmessatoista venepalossa seitsemässä vene on tuhoutunut täysin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/22/%E2%80%9DVenepalo%20on%20yleens%C3%A4%20nopea%2C%20l%C3%A4hes%20r%C3%A4j%C3%A4hdysm%C3%A4inen%E2%80%9D%20/2017322385656/4