Uutinen

Kymen Sanomat: Ympäristöministeriö kerää näköhavaintoja pyöriäisistä — toinen vuoden 2015 havainnoista tehtiin Kotkansaaren edustalla Ympäristöministeriö kerää ihmisten havaintoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Itämeren ainoan säännöllisesti esiintyvän valaslajin kannan arvioidaan olevan noin 500 yksilöä. Pyöriäishavaintoja kerätään yleisöltä ja akustisella seurannalla. Pyöriäisiä paikannetaan näköhavaintojen lisäksi merenpohjan kuuntelulaitteilla. Yleisöhavaintoja on kerätty vuodesta 2011 alkaen. Viime vuoteen mennessä Suomesta oli kertynyt 59 havaintoa ja niissä oli nähty 118 pyöriäisyksilöä. Osassa havainnoista pyöriäisiä nähtiin useampi kerralla. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomessa tehtiin kaksi pyöriäishavaintoa. Niistä toinen osui Kotkansaaren edustalle, kun Kuusisen ja Pirkköyrin välisellä laivaväylällä nähtiin yksittäinen pyöriäinen. Havainto tehtiin 30—40 metrin etäisyydeltä 28. marraskuuta. Pyöriäisen selkä ja selkäevä nousivat pinnalle ja sen jälkeen eläin sukelsi. Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan pyöriäisen tunnistaa sen selän matalasta kolmiomaisesta evästä. Lyhyen ja pyöreähkön pyöriäisen pää on pieni, eikä sillä ole delfiinien tapaan kuonoa. Pyöriäinen on noin 145—160 senttiä pitkä ja se painaa 50—60 kiloa. Pyöriäinen viihtyy matalilla merialueilla lähellä rannikkoa. Ne liikkuvat yksin tai muutaman yksilön ryhmässä. Niillä ei ole tapana lähestyä ihmistä. 1900-luvun alussa pyöriäisiä oli nykyistä enemmän Itämerellä. Havaintoja tehtiin silloin myös itäisellä Suomelahdella. Alueen pyöriäiskanta romahti 1900-luvun alkupuolella eikä se ole sittemmin elpynyt. Pyöriäishavainnosta voi ilmoittaa ympäristöministeriöön sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/21/Ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6%20ker%C3%A4%C3%A4%20n%C3%A4k%C3%B6havaintoja%20py%C3%B6ri%C3%A4isist%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89toinen%20vuoden%202015%20havainnoista%20tehtiin%20Kotkansaaren%20edustalla/2017322395164/4