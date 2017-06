Uutinen

Kymen Sanomat: Wasco Coatings teki sopimuksen merenpohjaan päätyvien kotkalaisten kaasuputkien kuljetuksista Wasco Coatings on tehnyt 40 miljoonan euron sopimuksen putkikuljetuksista tanskalaisen Blue Water Shippingin kanssa. Kansainvälisen kilpailutuksen Nord Stream 2 -kaasuhankkeessa voittanut yhtiö lastaa betonipinnoitetut putket Kotkan ja Saksan Mukranin pinnoitustehtailta sekä toimittaa ne välivarastoihin. Noin 113 000 betonipinnoitettua putkea toimitetaan välivarastoitaviksi Hangon Koverharin satamaan ja Ruotsin Karlshamniin. Ensimmäinen putkikuljetus Hangon Koverharin satamaan on suunniteltu tapahtuvaksi 17. heinäkuuta, Wasco Coatings kertoo tiedotteessaan. Tällä hetkellä Kotkassa on varastoituna noin 48 000 putkea. Betonipinnoittaminen alkoi maaliskuun lopussa. Noin 35 000 putkea on toimitettu Mukraniin, jossa betonipinnoituksen on määrä alkaa kesällä. Kansainvälisessä kilpailutuksessa oli mukana viisi yritystä. Noin 1200 kilometriä pitkä Nord Stream 2 -hanke käsittää kaksi rinnakkaista 48 tuuman putkilinjaa merenpohjassa. Ne alkavat Pietarin lounaisosasta Venäjältä ja päättyvät Saksan rannikolle Greifswaldiin. Lue koko uutinen:

