Kymen Sanomat: Valokuvanäyttely tuo muusikot kadulle Pasaatissa Loviisalainen Ari Haimi pystytti valokuvanäyttelyn keskelle Kotkan vilkkainta kauppapaikkaa. Pasaatin torinpuoleisen liikehuoneiston ikkunaan ja kauppakeskuksen tuulikaappiin ripustettu näyttely esittelee tuokiokuvia mustalaisjazzin soittajista. Reinhardt Family -nimeä kantava näyttely on valokuvaajan kunnianosoitus belgialaisen Django Reinhardtin luomalle musiikkityylille ja sen esittäjille. Kuvat on otettu Django-sessioissa Kotkassa, Loviisassa, Porvoossa ja Helsingissä parin viime vuoden aikana. Esillä on myös monta kotkalaista muusikkoa. — Näyttelyn nimi tulee tietystä hengenheimolaisuudesta, joka valitsee mustalaisjazzin soittajien keskuudessa, freelance-kuvaajana työskentelevä Haimi kertoo. Haimin mukaan ikkunanäyttely on eräänlainen valokuvallinen versio katusoittamisesta. Tämän vuoksi se on viety gallerian sijasta paikkaan, jossa mahdollisimman moni voisi tutustua valokuviin, joko syvällisemmin tai ohimennen. — Ideana on tuoda kuvat ja soittajat lähelle ihmisiä. Ari Haimin valokuvanäyttely on esillä kauppakeskus Pasaatissa 15. heinäkuuta asti. Lue koko uutinen:

