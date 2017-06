Uutinen

Kymen Sanomat: Terapiatöitä Haminan kirjastossa Pekka Lyytikäinen seisoo tikkailla ja kiinnittää maalausta Haminan kirjastogallerian seinään. Hän ripustaa Haminan klubitalon taidepiirin uutta Mielen laineilla -näyttelyä, jossa on esillä kymmeniä teoksia yhdeksältä eri tekijältä. Lyytikäisen akryylimaalauksissa lainehtii meri. Välillä myrskyävänä ja välillä tyynenä, kuten ihmisen mieli. — Nämä ovat terapiatöitäni. Meri kiehtoo minua, koska olen asunut sen äärellä koko ikäni, hän sanoo. Lyytikäinen on yksi Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen pyörittämän Haminan klubitalon taidepiirin perustajajäsenistä. Mielenterveyskuntoutujien taideryhmä on kokoontunut klubitalon ullakolla jo viiden vuoden ajan joka keskiviikko. — Ryhmä on erittäin tärkeä. Taiteen tekeminen on kokonaisvaltaista terapiaa. Lea Philjerta on toinen taidepiirin perustajajäsenistä. Hänen akryylitöidensä aiheena on luonto. Tällä hetkellä kuvantekijän suosikkiaihe on perhoset. — Talvella minulla oli sininen vaihe. Teosteni värimaailma ja aihepiiri vaihtelee sen mukaan, miltä minusta sillä hetkellä tuntuu, Philjerta kertoo. Myös Philjerta korostaa taiteen merkitystä kuntoutumisen välineenä. — Siihen voi purkaa omat tunteensa. Nämä ovat mielenmaisemiani. Pike Salonen on tuonut kirjastoon sarjakuvasävytteistä taidetta, jotka sisältävät absurdia surrealistista huumoria. — Minulla on hyvä mielikuvitus. Itsekään en etukäteen tiedä, mitä paperille tulee. Kotkalaiselta Anneli Popsilta on esillä akvarelleja, öljyvärimaalauksia ja pastellitöitä. Teoksia yhdistää runsas värien käyttö. — Värit merkitsevät minulle mielenrauhaa. Etenkin näin kesällä värit ovat eritysen tärkeitä, Pops sanoo. Näyttelyn ainoat valokuvat ovat Arto Korhosen ottamia. Niistä välittyy luonnon herkkyyys. — Olen vasta nyt opetellut kuvan käsittelyä tietokoneella. Lopputulokseen olen yllättävän tyytyväinen, parikymmentä vuotta valokuvausta harrastanut Korhonen toteaa. Korhosen kuvia on esillä muun muassa klubitalon lehdessä. — Minua kutsutaan klubitalon paparazziksi, hän naurahtaa. Mielen laineilla -näyttely Haminan kirjastogalleriassa 21.6.—14.7. Avajaiset ovat keskiviikkona kello 13—15. Lue koko uutinen:

