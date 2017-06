Uutinen

Kymen Sanomat: Tänään on vuoden pisin päivä Tänään keskiviikkona vietetään kesäpäivänseisausta, mikä tarkoittaa sitä, että valoisaa aikaa on Suomessa enemmän kuin minään muuna vuoden päivänä. Kotkassa aurinko nousi tänään keskiviikkona kello 3.43 ja laskee kello 22.46. Suomalaista pessimistisen ankeaa mielenmaisemaa kuvaa hyvin se, että heti tänään osa maanmiehistämme alkaa surra kesän päättymistä ja päivien lyhentymistä: No nyt se on sitten kesä ohi! Pimeää päin aletaan mennä! Joulu on kohta ovella! Pessimistien suut on hyvä tukkia heti alkuunsa kertomalla, että esimerkiksi elokuun ensimmäisenä päivänä, mihin on aikaa vielä kokonaista kuusi viikkoa, päivä ei ole lyhentynyt vielä paljoakaan. Tuolloin aurinko nousee 4.50 ja laskee 21.46. Kyllä siinäkin välissä ehtii touhuta vielä monenmoista päivänvalolla. Vielä ei siis ole huolta hämärästä. Mutta onhan se tietysti totta, halusi sitä leimautua pessimistiksi tai ei, että päivä alkaa tästä eteenpäin ihan oikeasti lyhentyä, vaikkakin aluksi pikkuriikkisin kukonaskelin. Yhtä pitkiä päivä ja yö ovat syyspäivänseisauksen aikaan, tänä vuonna 22. syyskuuta. Ja kuten kaikille on tuttu asia, kaikkein vähiten valoa on joulun tienoilla, talvipäivänseisauksena, joka tänä vuonna asettuu joulukuun 21:seen päivään. Ääripäät ovat innoittaneet ihmisiä aina juhlimaan, mistä kertoo se, että päivän ollessa pisimmillään Pohjoismaissa vietetään keskikesän juhlaa, juhannusta. Puolen vuoden päähän puolestaan osuus toinen suuri juhla, joulu. Myös Pohjoismaiden ulkopuolella keskikesä on tärkeä merkkipäivä. Esimerkiksi Ison-Britannian Stonehengeen kesäpäivänseisaus houkuttelee vuosittain jopa tuhansia juhlijoita odottamaan auringonnousua ja vuoden pisintä päivää. Kyseessä on ainoa päivän vuodesta, jolloin yleisö päästetään kulkemaan Stonehengen kivien keskellä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/21/T%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20on%20vuoden%20pisin%20p%C3%A4iv%C3%A4/2017322393112/4