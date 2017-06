Uutinen

Kymen Sanomat: Rollaattorikapina nousee Neuvo-teatterissa Haminalaisen Neuvo-teatterin kesäkausi käynnistyy sunnuntaina uuden ohjaajan voimin. Rollaattorikapina-komedian ohjaa Miikka Koljonen, joka on aikaisempina kesinä nähty näyttämön puolella. Pitkään Neuvo-teatterin peräsimessä ollut Jouko Suntio puolestaan siirtyy näyttelijöiden riveihin. — Kun Jouko ilmoitti, ettei hän halua enää jatkaa ohjaajana, otin pestin vastaan. Minulla ei ole aiempaa ohjaajakokemusta teatterista, mutta kiinnostusta ja innostusta sitäkin enemmän, Koljonen kertoo. Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittama Rollaattorikapina sai ensiesityksensä viime vuonna. Tuore näytelmä kertoo palvelutalon elämästä, jota hankaloittaa ilkeä Kerttu-hoitaja. Asukkaat päättävät pistää kapinan pystyyn tarmokkaan Vienon johdolla. Moottorisahakin liittyy musiikkipitoiseen tarinaan olennaisesti. Rooleissa on 15 näyttelijää. Näyttämöllä esittäytyy kolme uutta nuorta kykyä. Koljonen kertoo, että nuorin näyttelijä aloittaa syksyllä kahdeksannen luokan. Vanhin on harrastaja on yli 70-vuotias. Neuvo-teatterin Rollaattorikapinan ensi-ilta 25.6. klo 19 (Lauvanniementie 114, Hamina). Esityksiä pidetään torstaisin ja sunnuntaisin 23.7. asti. Lue koko uutinen:

