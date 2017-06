Uutinen

Kymen Sanomat: Purkutyöt Kantasataman outletia varten alkavat kesän lopulla Kantasatamaan kaavailtu outlet on ottanut ison ja konkreettisen askelen kohti toteutumista. Kaupunki ja outlet-hankkeesta vastaava kehitysyhtiö allekirjoittavat muutaman päivän sisällä Kantasataman tonteista maanvuokrasopimuksen. Purku- ja maatyöt outletin rakentamista varten on tarkoitus aloittaa kesän lopulla. — Edessä on isot purkutyöt. Alueelta pitää purkaa vanhoja varastoja sekä ratakiskoja. Se kestää muutaman kuukauden. Lisäksi sataman maa-alue ei ole riittävän tukevaa, joten paalutukset pitää tehdä huolellisesti, Kantasataman Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Cameron Sawyer kertoo. Kantasataman kehityshankkeen tulevaisuutta esiteltiin keskiviikkona. Alueelle kaavaillut outlet, Xamkin kampus, monitoimiareena sekä hotelli muodostavat kokonaisuuden, joka toteutuessaan muuttaa Kotkan luonnetta kaupunkina. Synergiaedut korostuivat hankkeen eri osapuolien puheenvuoroissa. — Hankkeen myötä Kotkan pääsee matkailu- ja tapahtumakaupunkien kärjen joukkoon, kehitysyhtiö Cursorin hallituksen puheenjohtaja Hannu Karavirta hehkutti. Lue koko uutinen:

