Kymen Sanomat: Monitoimiareena yksi sähkömiljoonien kohde Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiedotteessa julki tullut ajatus rakentaa monitoimiareena Kantasatamaan yllätti Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Nina Braskin (sd.). — Päättäjien kesken ei asiasta ole puhuttu lainkaan. En osaa omaa kantaanikaan sanoa. Sen verran tiedän, että Cursorin selvityksissä on noussut esiin idea Kantasataman tapahtuma-areenasta. Cursor on etsinyt elinkeinoinvestointeja, joita voitaisiin rahoittaa Kotkan sähköosakekaupoista saamilla rahoilla, Brask kertoo. Kotka saa kesällä noin 70 miljoonaa euroa rahaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. Braskin mukaan puolet niistä on ajateltu käyttää elinkeinoinvestointeihin. — Päätöksiä rahojen sijoittamisesta tehdään elokuussa, Brask sanoo. Braskin tietojen mukaan tapahtuma-areenan hintakatto on 20 miljoonaa euroa. — Se on aika paljon, mutta tutkittavana on myös muita rahoitusvaihtoehtoja kuin kaupungin suora sijoitus. Kotkan virkamiesjohto, Cursor, Xamk ja hankekehittäjä Cameron Sawyer tiedottavat tänään iltapäivällä tarkemmin Kantasatamaa koskevista suunnitelmista. Lue koko uutinen:

