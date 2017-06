Uutinen

Kymen Sanomat: Meripelastajien juhannus alkaa torstaina — pelastusliivit ovat ykkösjuttu veneilyturvallisuudessa Kotkan Meripelastusyhdistyksen juhannus alkaa torstaina. — Päivystämme koko loppuviikon ajan 24 tuntia vuorokaudessa ja liikumme merellä. Autamme, jos joku tarvitseee apua, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tiitinen. Meripelastusyhdistys saa tehtävänsä merivartioston kautta. — Veneeseen tullut tekninen vika on tavallisin syy, minkä vuoksi meidät kutsutaan paikalle juhannuksena. Myös epävakaat sääolosuhteet, kuten tuuli, voivat aiheuttaa vaikeuksia veneilijöille. Merellähän voi tapahtua mitä vaan, mutta tietysti toivomme, ettei mitään onnettomuuksia tapahdu. Veneen varusteet kannattaa tarkistaa ennen lähtöä ja pelastusliivit on hyvä pitää päällä aina vesillä ollessa. — Pelastusliivit ovat ykkösjuttu! Niiden pitää olla päällä kaikilla ihmisillä. Veneen polttoainetilanne pitää myös muistaa tarkastaa, toteaa Tiitinen. — Kannattaa myös kiinnittää moottorin hätäkatkaisijan remmi pelastusliivien lenkkiin. Tällä voidaan varmistaa moottorin sammuminen, jos jostain syystä putoaa veneestä, muistuttaa yksikönpäällikkö Ville Räisänen Trafista. — Jos veneestä löytyy hätäkatkaisija, kannattaa sitä ehdottomasti käyttää, sillä se on helppokäyttöinen turvallisuusvaruste ja hyvä henkivakuutus. Sääennusteet on syytä ottaa huomioon reittiä suunnitellessa ja niitä kannattaa seurata myös matkan aikana. — Kotiin jääville ihmisille täytyy myös kertoa suunnitelmistaan ja niiden muutoksista. Hädän tullen tulee soittaa meripelastuslohkokeskukseen. — Hätä on silloin, kun ekan kerran tuntuu siltä, että kaikki ei ole kunnossa. Jos hätä ei ole suuri, meripelastuslohkokeskuksesta annetaan neuvoja ja ohjeita miten erilaisissa tilanteissa olisi parasta toimia, opastaa Tiitinen. Kotkan Meripelastusyhdistyksen nettisivut. Trossi-appi on Meripelastusseuran mobiilisovellus, josta löytyy mm. hyödyllistä turvallisuustietoa, kuten merimerkit ja väistämissäännöt, lähimmän meripelastusaseman ja -aluksen sijainti, matkaseuranta ja sääpalvelu sekä hätäpuhelupainikkeet. Trossi-apin lataaminen ja käyttö on maksutonta. Voimassa olevat varoitukset on hyvä tarkistaa etenkin ennen vesille lähtemistä, jotta sää ei pääse yllättämään. Varoitukset löytyvät osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset Merisää-palvelusta voi tarkistaa sekä tuoreimmat havainnot että ennusteet Itämerelle. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/21/Meripelastajien%20juhannus%20alkaa%20torstaina%20%E2%80%94%20pelastusliivit%20ovat%20ykk%C3%B6sjuttu%20veneilyturvallisuudessa/2017322392425/4