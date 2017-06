Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka-kortteja satavuotiaalle Suomelle Kotka-aiheisista tuotteistaan tutuksi tullut Ari Launeskoski on tehnyt Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi uusia taidepostikortteja. Valokuvaajan kaksiosainen Suomi 100 -sarja esittelee Kotkaa monesta eri kulmasta. Kuvakollaasikorteissa näyttäytyvät puistot, Merikeskus Vellamo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja ja muut merikaupungin nähtävyydet. — Halusin tällä tavoin kunnioittaa maamme satavuotista itsenäisyyttä. Kotka on ollut hyvin tärkeä kaupunki Suomelle, Launeskoski sanoo. Sarja täydentyy loppuvuoden aikana kahdella kortilla, joista toisen aihe on jäänmurtaja Tarmo. Neljännen aihe on vielä salaisuus. Launeskoski kuitenkin vihjaa, että postikortti liittyy olennaisesti satamakulttuuriin. Kuusi vuotta sitten Kouvolasta Kotkaan muuttanut Launeskoski on kehittänyt valokuvistaan oman Kotka-brändin, joka on laajentunut postikorteista mukeihin, avaimenperiin, leikkuulautoihin ja jääraappoihin. Hänen tavoitteenaan on markkinoida ”Suomen kauneinta kaupunkia”. — Kotkan maisemiin ei kyllästy koskaan. Täältä löytyy jatkuvasti uutta kuvattavaa. Launeskosken valokuvatuotteita ja postikortteja on myynnissä Merikeskus Vellamossa, Kotkan Suomalaisessa kirjakaupassa ja Kombo-kaupassa. Valokuvaajan korttikokoelmaan voi tutustua torstaina 6. heinäkuuta taidekirpputorilla, joka pidetään Tornatorintie 13:n kerhotiloissa kello 15—20. Esillä on myös pienimuotoinen taidenäyttely. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/21/Kotka-kortteja%20satavuotiaalle%20Suomelle/2017322393279/4