Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisi: Juhannusliikenteeseen on syytä ottaa mukaan aikaa ja hermoja — suurimmat ruuhkat ovat jo torstaina Juhannusliikenteen vilkkaimmat päivät ovat torstaina ja sunnuntaina. Molempina päivinä ruuhkat voivat hidastaa liikennettä, joten matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa. Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina kello 11—20 välillä. Myös perjantaina menoliikennettä on runsaasti, mutta silti selvästi vähemmän kuin torstaina. — Odotamme liikenteeseen niitä perinteisiä ruuhkia. Tänä vuonna menoliikenne taitaa olla vilkkaimmillaan jo torstaina. Kaakkois-Suomen alueella tiukin paikka on Korialla, jossa liikenne yleensä pysähtyy jossakin vaiheessa, toteaa komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Lue koko uutinen:

