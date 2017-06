Uutinen

Kymen Sanomat: Juho Eerola: Kymenlaakson rahoitus vähenee liikaa Perussuomalaisten kansanedustajan Juho Eerolan mielestä Kymenlaakson rahoitus vähenee liikaa ja päätökset eivät ole perusteltavissa. — 140 miljoonan euron sopeuttamistarve on liian suuri. Kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) uskoo, että Kymenlaakso selviää rahoituksen vähenemisestä ja sopeuttamisesta. — Töitähän tämä vaatii, mutta uudistuksen tarkoituksena on taittaa kulujen kasvu, hän toteaa. Maakuntahallituksen kouvolalainen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) kertoo, että muutokseen on jo varauduttu ja suurin osa tarvittavista säästöistä on mahdollista saada sote-palveluista. — Kymenlaaksossa on paljon raskasta ja kallista hoitoa. Painopisteen tulisi siirtyä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tällöin kustannuksetkin vähevät, hän sanoo. SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero suhtautuu entistä kriittisemmin maakuntamalliin ja sote-uudistukseen. — Olen aika pettynyt rahoitusmuutokseen. Tällä järjestelmällä ja rahoituksella tasa-arvo ei lisäänny palveluissa, hän toteaa. Myös työministeri Jari Lindströmiltä (uv.) pyydettiin kommentteja asiasta, mutta hän ei ehtinyt vastata. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/21/Juho%20Eerola%3A%20Kymenlaakson%20rahoitus%20v%C3%A4henee%20liikaa/2017322392361/4