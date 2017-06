Uutinen

Kymen Sanomat: Grillaus on juhannuksen ykköspuuhaa — näitä ruokia ihmiset hankkivat juhannukseksi Juhannuksen alla kaupoissa käy vilske. Kaikki pyrkivät haalimaan kokoon ruoat ja juomat, jotka ovat olennainen osa keskikesän juhlintaa. Kymen Sanomien toimittaja pistäytyi keskiviikko-iltapäivänä Kotkan Prismassa selvittämässä, millaisin eväin juhannusta aiotaan viettää. Perinteitä kunnioittaen yleisimpiä trendejä näyttävät olevan grillimakkarat ja olut. Kysyimme kolmelta asiakkaalta, mitä he ostavat juhannukseksi. Emilia Mänttäri, Kotka — Ostan grillattavaa, kuten makkaraa ja erilaisia pihvejä, sekä valmissalaatteja. Vietämme juhannusta rannassa, missä ei ole kaikkein parhaat keittiösysteemit, joten haluan ostaa sellaista ruokaa, joka on helposti valmistettavaa. Kai Klang, Kotka — Ostan grillattavaksi tuoremakkaraa ja grillimakkaraa ja savustettavaksi kalaa. Lisäksi ostan vihanneksia. Juomina ovat vissy, olut ja viini, vaikka viini täytyy hakea eri kaupasta — ainakin vielä. Kirsi Niva, Kotka — Ostamme kalaa ja kanaa sekä karjalanpiirakoita. Tämä on sitä, mitä syömme tavallisestikin, paitsi vähemmän punaista lihaa. Makkara menee juhannuksen piikkiin. Jos ihmisten juhannusostokset kiinnostavat, niitä pääsee tutkailemaan lisää televisiosta juhannusaattona. Sub-kanavalla kello 23.30 näytettävä Hihna 247 -ohjelma on livelähetys Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Prisman kassahihnalta. Ohjelmassa näytetään, mitä ihmiset ostavat kaupasta yöllä. Lue koko uutinen:

