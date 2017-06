Uutinen

Kymen Sanomat: Älä vietä juhannusta lintujen pesimäpaikoilla! Juhannuksen aikaan on ihmisillä ilo ylimmillään vesillä ja linnuilla pesimäkausi. Birdlife Suomi -järjestö muistuttaa tämän yhtälön riskeistä linnuille. Järjestö kehottaa juhannuksen viettäjiä kunnioittamaan lintujen pesimärauhaa eli välttämään maihinnousua saarille ja luodoille, joilla on hautovia lintuemoja tai linnunpoikasia. — Parhaita lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot. Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään, ihmistä kohti hyökkäilevät tai hätääntyneet linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällaiselta paikalta on syytä poistua välittömästi, Birdlife Suomi muistuttaa tiedotteessaan. Järjestön mukaan lyhytkin vierailu luodolla voi aiheuttaa pesintöjen tuhoutumisen. Juhannuskokon rakentaminen ja polttaminen luodolla tuhoaa usein pesimälinnuston täysin. — Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pesimärauhan turvaaminen on luonnonsuojelullisesti tärkeää esimerkiksi usean uhanalaisen vesilintulajin ja selkälokin suojelemiseksi, tiedotteessa todetaan. Siinä muistutetaan vielä, että lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Lue koko uutinen:

