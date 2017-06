Uutinen

Kymen Sanomat: Xamk suunnittelee 30—40 miljoonan euron uudisrakennusta Kantasatamaan — ammattikorkeakoulu hyödyntäisi Vellamon ja Kotkan tapahtuma-areenan tiloja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) kaavailee uutta kampusta Kotkansaarelle. Ammattikorkeakoulu aikoo rakentaa uuden kampuksen Kantasatamaan Vellamon ja Kotkan suunnitellun tapahtuma-areenan yhteyteen. Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Heikki Saastamoinen kertoo, että Xamk haluaa hyödyntää Vellamon ja suunnitellun tapahtuma-areenan tiloja. Siksi kampusta kaavaillaan aivan niiden tuntumaan. — Ajatus on, että emme rakentaisi omaa auditoriota. Auditorio maksaa miljoonan, ja Vellamossa auditorio on valmiiksi. Oppilaitoksen kiinteistöt ovat vajaalla käytöllä iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin. Saastamoisen mukaan joitain tiloja ei kannata rakentaa kahteen kertaan. — Käyttöasteet eivät ole mairittelevia. Siitä saadaan investointihyötyä, kun joku muukin käyttää tiloja kuin me. Tarkoitus on, että esimerkiksi ravintolatilat olisivat yhteiskäytössä. Ravintolat olisivat opiskelijaravintoloita päiväsaikaan ja erilaisten tapahtumien käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Myös aulat, WC:t ja pienryhmätilat olisivat sekä tapahtumien että ammattikorkeakoulun käytössä. Saastamoinen myös uskoo, että yhdistelmäkampus lisää ammattikorkeakoulun vetovoimaa. Se, että Kantasatamassa on muutakin elämää, houkuttelee opiskelijoita Xamkiin. — Vetovoima on suuri ongelma. Kymenlaaksossa kaupunkien vetovoima ei ole muutenkaan tapissaan. Tällä tavalla saadaan vetovoimaa ylös. Ammattikorkeakoulun uudisrakennuksen arvioidaan alustavasti maksavan 30—40 miljoonaa euroa. Summassa ei ole mukana suunniteltu tapahtuma-areena, joka rakennettaisiin kampuksen yhteyteen. Xamkin hallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran 20. kesäkuuta. Seuraavaksi yhteishankkeesta päättää Kotkan kaupunginvaltuusto, joka käsittelee aihetta elokuussa. Kotkan kaupunki tiedottaa lisää Kantasataman kehittämisestä keskiviikkona iltapäivällä. Lue koko uutinen:

