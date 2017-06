Uutinen

Kymen Sanomat: Xamk haluaa parantaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja 16 muuta ammattikorkeakoulua haluavat parantaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista uusien erikoistumiskoulutuksien avulla. Liiketalouden alalla on sovittu erikoistumiskoulutuksista, jotka on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Erikoistumiskoulutuksia tarjotaan kolmelle eri kohderyhmälle: myynnin ja markkinoinnin osaajille, taloushallinnon asiantuntijoille ja pk-yritysten asiantuntija- ja johtotasolla toimiville. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtaman verkoston suunnitteleman Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus sopii kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille ja yrittäjille. Erikoistumiskoulutus on uudenlainen koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Edellä mainitut kolme koulutusta kohdistetaan ammatillista kehittymistä ja erikoistumista hakeville tradenomitutkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Erikoistumiskoulutuksia tarjotaan vuodesta 2018 alkaen ja haku koulutuksiin alkaa vuoden 2017 lopulla. Liiketalouden erikoistumiskoulutuksista sopineet ammattikorkeakoulut ja koulutusten tavoitteet löytävät Opetushallituksen luettelosta. Lue koko uutinen:

